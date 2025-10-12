CALCIO: SERIE D, KO L’AQUILA 1927. BLITZ TERAMO, PARI PER CHIETI, GIULIANOVA E NOTARESCO

12 Ottobre 2025 18:18

L’AQUILA – Domenica calcistica agrodolce per le abruzzesi del girone F di Serie D.

L’unica vittoria porta la firma del Teramo, che passa 1-0 a Fossombrone con un gol di Fall nel primo tempo e sale al secondo posto con 17 punti.

Si ferma invece la corsa dell’Aquila 1927, battuta 2-1 a Macerata (reti di Osorio e Marras su rigore per i biancorossi, Brunetti per i rossoblù): primo stop stagionale e vetta ora distante sette lunghezze.

Pareggi per Chieti, Giulianova e Notaresco.

I neroverdi impattano 0-0 in casa con l’Ancona, il Giulianova chiude 1-1 contro il Termoli (gol di Martiniello), mentre il Notaresco fa 0-0 a Senigallia.

RISULTATI 7ª GIORNATA (12 OTTOBRE 2025)

Castelfidardo – Atletico Ascoli 1-6

Chieti – Ancona 0-0

Fossombrone – Teramo 0-1

Giulianova – Termoli 1-1

Maceratese – L’Aquila 2-1

Recanatese – Ostiamare 1-3

Sora – Sammaurese 4-0

UniPomezia – San Marino 1-1





Vigor Senigallia – Notaresco 0-0

CLASSIFICA

1 Ostiamare 21

2 Teramo 17

3 Ancona 16

4 L’Aquila 14

5 Notaresco 14

6 Chieti 11

7 Termoli 9

8 Maceratese 9

9 UniPomezia 9

10 Atletico Ascoli 8

11 Sora 8

12 Vigor Senigallia 8

13 Fossombrone 7





14 Giulianova 7

15 Recanatese 4

16 San Marino 4

17 Sammaurese 4

18 Castelfidardo 1

PROSSIMO TURNO (19 OTTOBRE 2025)

Ancona – UniPomezia

Atletico Ascoli – Recanatese

Termoli – Chieti

Sammaurese – Vigor Senigallia

L’Aquila – Giulianova

Notaresco – Maceratese

Ostiamare – Fossombrone

San Marino – Castelfidardo

Teramo – Sora

