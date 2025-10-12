CALCIO: SERIE D, KO L’AQUILA 1927. BLITZ TERAMO, PARI PER CHIETI, GIULIANOVA E NOTARESCO

L’AQUILA – Domenica calcistica agrodolce per le abruzzesi del girone F di Serie D.
L’unica vittoria porta la firma del Teramo, che passa 1-0 a Fossombrone con un gol di Fall nel primo tempo e sale al secondo posto con 17 punti.
Si ferma invece la corsa dell’Aquila 1927, battuta 2-1 a Macerata (reti di Osorio e Marras su rigore per i biancorossi, Brunetti per i rossoblù): primo stop stagionale e vetta ora distante sette lunghezze.
Pareggi per Chieti, Giulianova e Notaresco.
I neroverdi impattano 0-0 in casa con l’Ancona, il Giulianova chiude 1-1 contro il Termoli (gol di Martiniello), mentre il Notaresco fa 0-0 a Senigallia.
RISULTATI 7ª GIORNATA (12 OTTOBRE 2025)
Castelfidardo – Atletico Ascoli 1-6
Chieti – Ancona 0-0
Fossombrone – Teramo 0-1
Giulianova – Termoli 1-1
Maceratese – L’Aquila 2-1
Recanatese – Ostiamare 1-3
Sora – Sammaurese 4-0
UniPomezia – San Marino 1-1
Vigor Senigallia – Notaresco 0-0
CLASSIFICA
1 Ostiamare 21
2 Teramo 17
3 Ancona 16
4 L’Aquila 14
5 Notaresco 14
6 Chieti 11
7 Termoli 9
8 Maceratese 9
9 UniPomezia 9
10 Atletico Ascoli 8
11 Sora 8
12 Vigor Senigallia 8
13 Fossombrone 7
14 Giulianova 7
15 Recanatese 4
16 San Marino 4
17 Sammaurese 4
18 Castelfidardo 1
PROSSIMO TURNO (19 OTTOBRE 2025)
Ancona – UniPomezia
Atletico Ascoli – Recanatese
Termoli – Chieti
Sammaurese – Vigor Senigallia
L’Aquila – Giulianova
Notaresco – Maceratese
Ostiamare – Fossombrone
San Marino – Castelfidardo
Teramo – Sora
