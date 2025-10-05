CALCIO: SERIE D, L’AQUILA 1927 ANCORA IMBATTIBILE IN CASA. VINCONO ANCHE TERAMO E CHIETI

L’AQUILA – Giornata positiva per le formazioni abruzzesi nel Girone F di Serie D. L’Aquila 1927 conferma la propria forza interna superando nettamente la UniPomezia per 5-1: è la terza vittoria su tre partite giocate al “Gran Sasso d’Italia-Acconcia”, un ruolino che consolida le ambizioni rossoblù nella parte alta della classifica.
Successo anche per il Teramo, che batte la Maceratese 2-1 in rimonta e resta a ridosso delle prime posizioni.
Il Chieti si aggiudica il derby in casa del Notaresco (1-3).
Pari esterno invece per il Giulianova, che strappa lo 0-0 sul campo della Sammaurese dopo una gara equilibrata.
RISULTATI – 6ª GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)
Ancona – Recanatese 2-0
Termoli – Castelfidardo 2-2
Fossombrone – Vigor Senigallia 1-2
Sammaurese – Giulianova 0-0
L’Aquila – UniPomezia 5-1
Notaresco – Chieti 1-3
Ostiamare – Sora 3-1
San Marino – Atletico Ascoli 0-3
Teramo – Maceratese 2-1
CLASSIFICA (dopo 6 giornate)
Ostiamare 18
Ancona 15
L’Aquila 14
Teramo 14
Vigor Senigallia 12
Chieti 10
Atletico Ascoli 9
Recanatese 8
Giulianova 7
Castelfidardo 6
Termoli 6
Fossombrone 5
Sora 4
UniPomezia 3
Notaresco 3
San Marino 1
Maceratese 1
PROSSIMO TURNO – 12 OTTOBRE 2025
Chieti – Ancona
Fossombrone – Teramo
Giulianova – Termoli
Maceratese – L’Aquila
Vigor Senigallia – Ostiamare
Atletico Ascoli – Notaresco
Recanatese – Sora
Castelfidardo – Sammaurese
UniPomezia – San Marino
