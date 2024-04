CALCIO: SERIE D, L’AQUILA 1927 NON SFONDA A TERMOLI, IL CAMPOBASSO VINCE A CHIETI E SI PRENDE LA C

L’AQUILA – L’Aquila 1927 non va oltre lo zero a zero a Termoli e permette al Campobasso, vittorioso a Chieti per due reti a zero, di conquistare la Serie C con un turno di anticipo, nella penultima giornata del girone F di Serie D.

In un finale di campionato comunque da grandi emozioni, la compagine rossoblù guidata da mister Roberto Cappellacci, che distava due soli punti dalla capolista molisana, è rimasta a bocca asciutta, al netto, in ogni caso, di una grande rincorsa quando tutto fino a non molte giornate fa sembrava perduto.

Gli oltre trecento splendidi tifosi aquilani presenti a Termoli hanno spinto a più non posso i loro beniamini, i quali, però, non sono riusciti a buttarla dentro nella giornata in cui si doveva vincere ad ogni costo per poi giocarsi tutto all’ultima giornata.

Il Campobasso – sconfitto, va ricordato, due volte su due dall’Aquila 1927 in questo campionato difficilissimo e a dir poco scorbutico – festeggia meritatamente in terra abruzzese, mentre gli aquilani lasciano il bottino in Molise e devono concentrarsi sui playoff. (r.s.)