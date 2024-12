CALCIO SERIE D: L’AQUILA 1927 VINCE DERBY CONTRO CHIETI ED E’ SECONDA, TERAMO NON VA OLTRE PARI

L’AQUILA – In serie D girone F L’Aquila 1927 espugna per 1-0 il Guido Angelini contro il Chieti. In una partita dominata i rossoblù guadagnano i tre punti grazie alla rete nel finale di Alessandretti. Ora i i rossoblù sono secondi in classifica con 27 punti, all’inseguimento della capolista Sambenedettese che ha 5 punti di vantaggio.

Pareggio a reti inviolate invece per il Teramo in casa, quarto a 25 punti.

L’Avezzano ha perso fuori casa contro il Castelfidardo e resta in bassa classifica, ma in posizione salvezza. Il Notaresco ultimo in classifica ha strappato un buon pari in trasferta contro il Vigor Senigallia, che naviga in alta classifica

I RISULTATI

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 32

L’Aquila 27

Atletico Ascoli 26

Teramo 25

Chieti 24

Forsempronese 23

Ancona 23

Vigor Senigallia 21

Castelfidardo 21

Città di Isernia 18

Roma City 17

Avezzano 16

Sora 1907 16

Termoli Calcio 1920 15

Fermana 15

Civitanovese 15

Recanatese 14

Notaresco 12