CALCIO, SERIE D: L’AQUILA FA SUO IL DERBY IN CASA CONTRO L’AVEZZANO, UN AUTOGOL CONDANNA I MARSICANI

L’AQUILA – Un’autorete di Pertosa al 20′ del secondo tempo regala la vittoria del derby tra L’Aquila 1927 e Avezzano ai padroni di casa rossoblù, in uno stadio “Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia” gremitissimo per la 12esima giornata del girone F di Serie D.

Gli uomini di mister Cappellacci conquistano dunque tre punti fondamentali per la risalita in classifica: gli aquilani sono ora quinti in classifica a 21 punti, gli stessi dei biancoverdi marsicani che però sono al quarto posto in virtù della differenza reti.

Domenica prossima, L’Aquila 1927 se la vedrà nel difficile campo della prima in classifica, la Sambenedettese, che contro il Chieti, seconda forza del girone, in terra abruzzese si è fatta raggiungere sul 2-2 al 49′ della ripresa, durante gli otto minuti di recupero e dopo che i padroni di casa erano passati per primi in vantaggio.