CALCIO: SERIE D, L’AQUILA KO A SORA, ESONEO POCHESCI, CROLLA CHIETI, BENE TERAMO E NOTARESCO

L’AQUILA – Pesante sconfitta e terremoto: il ko per 4-1 patito a Sora è costata la panchina al romano Sandro Pochesci.
Questo il laconico comunicato della società: “L’Aquila 1927 comunica di aver sollevato dal proprio incarico l’allenatore. Al tecnico il ringraziamento per la professionalità profusa e l’augurio delle migliori fortune professionali”, si legge in una nota del club.
Per il resto domenica di forti contrasti per le abruzzesi del girone F di Serie D.
Il Teramo continua la sua marcia ai vertici battendo la Sammaurese 3-0 al “Bonolis”: prova solida e personalità da grande squadra che consolida il terzo posto a 21 punti, a -6 dalla capolista.
Giornata invece da dimenticare anche per il Chieti, con i neroverdi che cedono 0-3 in casa all’Atletico Ascoli, mai realmente in partita.
Sorriso pieno invece per il Notaresco, corsaro 1-0 a Fossombrone con la rete decisiva di Arrigoni, che vale il quarto posto e conferma il momento positivo.
Al comando resta salda la Ostiamare, travolgente 3-0 a Castelfidardo e a punteggio pieno dopo nove turni. Dietro, l’Ancona tiene il passo battendo la Maceratese 3-1.
RISULTATI 9ª GIORNATA
Castelfidardo 0-3 Ostiamare
Chieti 0-3 Atletico Ascoli
Fossombrone 0-1 Notaresco
Giulianova 1-1 San Marino
Sora 4-1 L’Aquila 1927
Teramo 3-0 Sammaurese
UniPomezia 1-0 Recanatese
Maceratese 1-3 Ancona
Vigor Senigallia 1-1 Termoli
CLASSIFICA AGGIORNATA
1 Ostiamare 27
2 Ancona 22
3 Teramo 21
4 Notaresco 20
5 L’Aquila 17
6 Atletico Ascoli 14
7 Sora 12
8 Chieti 12
9 Vigor Senigallia 12
10 Uni Pomezia 12
11 Termoli 11
12 Maceratese 9
13 Giulianova 8
14 San Marino 8
15 Fossombrone 7
16 Recanatese 4
17 Sammaurese 4
18 Castelfidardo 1
PROSSIMO TURNO – 10ª GIORNATA (2 novembre 2025)
Ancona – Giulianova
Atletico Ascoli – UniPomezia
Termoli – Maceratese
Sammaurese – Fossombrone
L’Aquila – Vigor Senigallia
Notaresco – Sora
Ostiamare – Teramo
Recanatese – Castelfidardo
San Marino – Chieti
