CALCIO: SERIE D, L’EX COSTA FERREIRA REGALA IL DERBY ALL’AQUILA CONTRO L’AVEZZANO, ROSSOBLU SECONDI

AVEZZANO – L’Aquila 1927 sbanca lo stadio “Dei Marsi” nel derby contro l’Avezzano e scavalca la Sambenedettese – che non va oltre il pari casalingo contro il Chieti (uno a uno il finale) – al secondo posto in classifica, portandosi a soli quattro punti dalla vetta occupata dal Campobasso bloccato anch’esso come la Samb sull’uno a uno in trasferta contro il Fossombrone con l’aggravante di un rigore sbagliato al tramonto della gara.

I rossoblù aquilani di mister Roberto Cappellacci fanno dunque bottino pieno in terra marsicana grazie ad un gol nei minuti finali realizzato dall’ex Costa Ferreira.

L’Avezzano scivola così in quinta posizione, mentre L’Aquila 1927, giunta al “Dei Marsi” con 400 tifosi al seguito, di fatto riapre la corsa al primo posto.

Da brividi sarà la sfida, valida per la 30esima giornata del girone F di Serie Di, contro la Samb, tra le mura amiche, di domenica 7 aprile al “Gran Sasso-Acconcia”, il giorno dopo le celebrazioni cittadine per il quindicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009. (r.s.)