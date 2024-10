CALCIO SERIE D: PARI PER CHIETI CAPOLISTA E L’AQUILA, VINCE TERAMO E PRIMI 3 PUNTI PER L’AVEZZANO

L’AQUILA – Giornata con luci ed ombre per le abruzzesi la sesta di campionato di serie D, girone F.

Pareggio casalingo per la capolista Chieti, 2 a 2 con la Città di Isernia, reti di Forgione e Fall. I neroverdi restano in testa comunque, a 13 punti, inseguiti dalla Fossombrone e Sambenedettese a 12 punti.

La Città di Teramo vince aggancia il gruppo delle inseguitrici a 11 punti, grazie alla vittoria casalinga di misura contro l’Ancona con marcatore D’Egidio.

In terza posizione, a 11 punti, anche L’Aquila 1927 che ha ottenuto un buon pareggio contro la blasonata Ascoli, 1 a 1, con rete di Belloni.

Colpaccio dell’Avezzano, fanalino di coda a 3 punti, che ha espugnato Termoli con il risultato di 1 a 2, e reti di De Silvestro e Ferrandino.

Ultima posizione a 3 punti anche per il Notaresco, sconfitto in casa dalla Recanatese 2 a 0

LA CLASSIFICA

Chieti 1922 13

Fossombrone 1949 – 12

Sambenedettese – 12

Vigor Senigallia – 11

Atletico Ascoli – 11

Città Di Teramo 1913 – 11

L’Aquila 1927 – 11

Ancona – 9

Sora Calcio 1907 – 9

Città Di Isernia San Leucio – 8

Calcio Termoli 1920 – 8

Roma City F.C. – 7

Castelfidardo – 5

Fermana – 5

Civitanovese – 4

Recanatese – 3

Notaresco Calcio 1924 – 3

Avezzano Calcio – 3