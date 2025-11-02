CALCIO: SERIE D, TERAMO FRENA L’OSTIAMARE, SUCCESSI PER L’AQUILA E NOTARESCO

L’AQUILA – Domenica quasi del tutto positiva per le squadre di calcio abruzzesi nel girone F di Serie D.
Il Teramo strappa un prezioso 0-0 sul campo della capolista Ostiamare, interrompendo la marcia perfetta dei laziali e confermandosi tra le prime del gruppo.
Riparte con il piede giusto il nuovo corso dell’Aquila 1927: alla prima con Michele Fucili in panchina dopo l’esonero di Sandro Pochesci, i rossoblù superano 1-0 la Vigor Senigallia grazie al gol di Di Renzo.
Sorride anche il Notaresco, che batte 2-0 il Sora e consolida la propria posizione in zona alta.
Male invece il Chieti, sconfitto 2-0 a San Marino e in flessione dopo un buon avvio di stagione.
RISULTATI – 10ª GIORNATA
Ancona – Giulianova 1-0
Atletico Ascoli – UniPomezia 0-0
L’Aquila – Vigor Senigallia 1-0
Notaresco – Sora 2-0
Ostiamare – Teramo 0-0
Recanatese – Castelfidardo 3-1
Sammaurese – Fossombrone 0-1
San Marino – Chieti 2-0
Termoli – Maceratese 2-2
CLASSIFICA
1 Ostiamare 28
2 Ancona 25
3 Notaresco 23
4 Teramo 22
5 L’Aquila 20
6 Atletico Ascoli 15
7 UniPomezia 13
8 Sora 12
9 Vigor Senigallia 12
10 Chieti 12
11 Termoli 12
12 San Marino 11
13 Fossombrone 10
14 Maceratese 10
15 Giulianova 8
16 Recanatese 7
17 Sammaurese 4
18 Castelfidardo 1
PROSSIMO TURNO – 11ª GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)
Chieti – Castelfidardo
Fossombrone – Termoli
Giulianova – Recanatese
Sammaurese – Notaresco
Maceratese – Atletico Ascoli
Sora – Ancona
Teramo – L’Aquila
UniPomezia – Ostiamare
Vigor Senigallia – San Marino
