CALCIO: TAR LAZIO RESPINGE RICORSO DEL TERAMO, SFUMA SOGNO DELLA SERIE C

TERAMO – Brutte notizie per il Teramo Calcio. Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dal Teramo contro l’esclusione dal prossimo campionato di serie C. A questo punto, la strada per il professionismo pare definitivamente chiusa.

Peraltro venerdì alle 12 ci sarà il sorteggio dei calendari di Lega Pro senza il Diavolo. Si attende a breve che il primo cittadino di Teramo Gianguido D’Alberto dia il via al bando per le manifestazioni d’interesse per provare ad assicurare al Teramo un futuro in Serie D.

Se così non fosse il calcio biancorosso ripartirebbe dai campionato dilettantistico. Le prossime ore serviranno per capire cosa accadrà.