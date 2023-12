CALCIO, TORNEO NAZIONALE DI NATALE 1FAMILYSPORT A TERAMO E MONTORIO DAL 27 AL 29 DICEMBRE

MONTORIO AL VOMANO – Cresce l’attesa tra gli appassionati di calcio per il Trofeo Nazionale di Natale 1FamilySport che si terrà tra Natale e capodanno, dal 27 al 29 dicembre, Montorio al Vomano e Teramo. Parteciperanno squadre di livello nazionale, sia professionistiche che dilettantistiche, appartenenti alle categorie Under 15 (che disputeranno il Memorial Giuliano De Berardinis) e Under 17 (he disputeranno il Memorial Aldo Palantrani).

Tra queste, ci saranno Ascoli Calcio, Ternana, Pescara Calcio, Pineto Calcio, US Triestina e Virtus Francavilla. L’obiettivo del progetto 1FamilySport è fare in modo che i ragazzi possano avvicinarsi al mondo del calcio professionistico, supportando nel percorso Scuole Calcio e famiglie.

Allo stadio Pigliacelli di Montorio giocheranno il girone A e il girone D dell’under 17, dai quarti di finale alla finale. Sempre al Pigliacelli sarà la finale oro dell’under 15.

“Appuntamenti immancabili per tutti gli appassionati, siamo contenti che tra le squadre ci sia anche il giovanile del Montorio88 – commenta il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante -. Ringraziamo Romolo De Baptistis, fondatore di 1FamilySport, e Filippo Di Antonio, presidente del Teramo, che hanno voluto aggiungere al cartellone del Trofeo 1FamilySport un nuovo appuntamento con il Torneo Nazionale di Natale, organizzato in collaborazione con il Città di Teramo 1913”.