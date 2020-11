CALCIO: VAR ANCHE IN SERIE B, SI COMINCIA DA GIRONE RITORNO

ROMA – Il Var, o assistente video dell’arbitro, arriva anche in Serie B. La delibera è stata presa nel corso dell’assemblea dei club del torneo cadetto, svoltasi oggi in teleconferenza. “Sono state approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye, Technology provider per la Lega Serie B – si legge in una nota diffusa dalla lega di B al termine del meeting -, e contestualmente deliberato l’utilizzo del Var in Serie B fin dall’inizio del girone di ritorno dell’attuale stagione”.

“È una decisione epocale che rende il nostro campionato ancora più moderno – è il commento del presidente di lega Mauro Balata – e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti”. L’Assemblea della Serie B ha anche deciso di chiedere al Consiglio della Figc “la ratifica della sospensione temporanea del campionato Primavera 2, già disposta dalla Lega B in data odierna, dopo le numerose gare rinviate, per garantire la salute dei giovani atleti ed evitare le problematiche logistiche”.

