CALCIO, VASTESE: ESONERATO ALESSANDRO LUCARELLI

VASTO – Salta la panchina della Vastese, militante nel girone F del campionato nazionale di serie D.

Il pareggio senza reti nel recupero di questo pomeriggio allo stadio Aragona con il Porto d’Ascoli è costato la panchina all’allenatore della formazione biancorossa Alessandro Lucarelli che è stato esonerato.

Lucarelli lo scorso 25 ottobre aveva preso il posto del trainer romano Ferazzoli. Domenica prossima derby casalingo per la Vastese con il Termoli.

Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa. “La Vastese Calcio comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Alessandro Lucarelli. A mister Lucarelli va il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi e l’in bocca al lupo per il suo futuro. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore biancorosso”