CALCIO VIOLENTO: OVIDIANA SULMONA-PRO VASTO, DIECI TIFOSI OSPITI ACCERCHIANO E PICCHIANO TUNISINO

SULMONA – Prima gli insulti a sfondo razziale e poi l’aggressione in strada. Indaga la squadra anticrimine del commissariato di Sulmona (L’Aquila), su quanto accaduto nel pomeriggio, tra via Japasseri e la circonvallazione orientale.

Stando alla prima ricostruzione dell’episodio – riporta l’Ansa – è emerso che un giovane tunisino sarebbe stato accerchiato e aggredito da dieci persone, tutte provenienti dal vastese e giunte a Sulmona per seguire la loro squadra di calcio, la Pro Vasto, contro l’Ovidiana Sulmona, in un match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. L’incontro è terminato 2-2.

I dieci sono scesi dal pulmino e dopo aver insultato il giovane lo avrebbero preso a calci e pugni, tentando di aggredirlo anche con una spranga. Ad evitare il peggio sono stati un automobilista e un agente libero dal servizio che ha allertato i soccorsi.

Il tunisino è finito in ospedale con ferite lievi mentre i dieci sono stati identificati dalla polizia che ora sta indagando per accertare tutte le responsabilità e adottare eventuali provvedimenti.