CALCIO: “VOGLIAMO ZEMAN ALLENATORE”, PETIZIONE DEI TIFOSI DEL PESCARA RETROCESSO

PESCARA – “Il Calcio è uno sport, fatto di sacrifici e meritocrazia. Zeman rappresenta tutto questo: lavoro, giovani e calcio propositivo. Se sei d’accordo pure tu, firma!”.

Questa la petizione lanciata ieri a Pescara da un gruppo di tifosi biancazzurri capitanati da Luca Viola, ristoratore pescarese e tifosissimo del Delfino.

La petizione che si può trovare su www.charge arriva nel giorno in cui il boemo compie 74 anni. E in riva all’Adriatico dopo la fresca retrocessione in C, in molti sognano il ritorno del tecnico di Praga che nella stagione 2011-2012 portò il Pescara in A dopo una cavalcata trionfale con la squadra in cui militavano Marco Verratti, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.