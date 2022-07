CALDO: DOMANI BOLLINO ROSSO IN 20 CITTA’, TREGUA DA MERCOLEDI’

PESCARA – Italia ancora nella morsa del grande caldo.

Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, domani l’allerta di livello 3 (“bollino rosso”) riguarderà venti città, soltanto due in meno di oggi: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Mercoledì primi timidi segnali di tregua, con “bollino rosso” in nove città: Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

L’allerta di livello 3, il più elevato, scatta – ricorda il ministero – in presenza di “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Decisamente sopra le medie stagionali anche le temperature, con picchi di temperature percepite previsti di 38 gradi domani a Catania, Messina e Reggio Calabria e mercoledì a Cagliari.