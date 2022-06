CALDO: DOMENICA BOLLINO ROSSO A PESCARA E IN ALTRE 6 CITTA’

PESCARA – Fine settimana rovente da nord a sud.

Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l’afa raggiungerà limiti elevati soprattutto domenica quando in sette città (Ancona, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria) scatterà l’allerta di livello 3 (“bollino rosso”) e in ben altre quattordici (Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Verona e Viterbo) l’allerta di livello 2 (“bollino arancione”).

Domani, sabato, “bollino rosso” a Campobasso e Pescara, “bollino arancione” ad Ancona, Brescia, Catania, Messina, Palermo, Perugia e Reggio Calabria.

L’allerta di livello 3 indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, l’allerta di livello 2 “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione piu’ suscettibili”.

Continua a salire anche la colonnina di mercurio: di conseguenza, le temperature domenica faranno registrare picchi di 37 gradi a Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli e Reggio Calabria e di 36 gradi a Catania, Firenze, Palermo, Perugia, Roma, Verona e Viterbo.