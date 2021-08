CALDO E INCENDI: NUOVI ROGHI IN ABRUZZO, 2 A L’AQUILA; SINDACI CHIETINO VIETANO FUOCHI D’ARTIFICIO

L’AQUILA – A più di una settimana dagli incendi che hanno devastato la pineta di Pescara, la Costa dei trabocchi, tratti della collina teramana e del territorio marsicano, l’Abruzzo è tornato oggi a bruciare nella zona dell’Aquilano: due incendi, entrambi spenti dopo alcune ore di lavori, sono divampati nel capoluogo nel pomeriggio con le fiamme che sono state visibili ai cittadini da più aree della città.

Il primo tra le zone di San Giacomo e Vascapenta, vicino ad alcune abitazioni, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, sia da terra che con l’elicottero, un elicottero dei carabinieri forestali e personale della Protezione civile; l’altro nella zona compresa tra via della Crocetta e via Avezzano, nell’area dello stadio Gran Sasso d’Italia-Acconcia, nelle vicinanze del cimitero, dove hanno onorato i vigili del fuoco e protezione civile.

Dopo lo spegnimento dei due roghi, sono in corso le operazioni di bonifica. Ancora in corso, inoltre, le indagini per fare chiarezza sulla matrice.

Ed ora l’allerta è massima, a causa del caldo record, con la nuova ondata “africana” che, a partire dalla giornata di ieri, sta interessando tutta l’Italia, Abruzzo compreso.

Niente fuochi pirotecnici a Vasto (Chieti) il 16 agosto e a Ortona (Chieti) fino al 22 agosto. Lo hanno deciso i sindaci, Francesco Menna e Leo Castiglione, recependo di fatto l’indicazione arrivata dal prefetto di Chieti Armando Forgione che sollecitava i sindaci a un’attenta valutazione di tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi.

L’ordinanza emessa da Castiglione prevede il divieto assoluto di utilizzo di fuochi pirotecnici, petardi, razzi, fuochi d’artificio, lanterne di carta e ogni altro artificio pirotecnico. “Il nostro territorio è stato gravemente colpito dagli incendi di inizio agosto – sottolinea Castiglione – e dobbiamo prestare la massima attenzione per evitare altre sciagure. Questo provvedimento non deve essere inteso in maniere restrittiva, ma di tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica e del nostro territorio. Il rischio incendi resta alto e vanno attivate tutte le iniziative di prevenzione.

Per questo confido molto anche nella sensibilità e responsabilità civica della nostra comunità, già dimostrate nei tragici momenti dei violenti e devastanti incendi che hanno colpito il nostro territorio a inizio mese”. Menna parla di “una scelta difficile, ma necessaria per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela ambientale già pesantemente colpita nell’ultimo periodo. Una decisione dettata anche dalla conformazione territoriale del nostro Comune che, a differenza di altri, non ci consente in questo determinato momento storico di far rispettare tutte le disposizioni ministeriali – aggiunge il sindaco di Vasto – Condivido pienamente la direttiva prefettizia anche alla luce di ciò che purtroppo ha vissuto Vasto domenica 8 agosto, quando le comunità di Sant’Antonio, San Lorenzo e il Villaggio Siv sono state interessate da incendi problematici. Tutt’oggi i cittadini sono ancora sconvolti l per quello che è accaduto e le temperature non ci aiutano a fare diversamente”.

Il Forum civico ecologista di Vasto condivide la decisione di Menna.

“Questa è la decisione da noi sperata, e con tutta evidenza la nostra posizione poggiava su solide fondamenta – si legge fra l’altro in una nota del Forum civico – A questo punto bisogna continuare su questa direzione e, pertanto, insistiamo con le alternative ai fuochi da noi già proposte. In particolare si potrebbe pensare di utilizzare i fondi non usati per i fuochi d’artificio per la creazione di un nuovo parco cittadino: alla luce della tanta vegetazione bruciata dagli incendi dei giorni scorsi, intervenire con opere di verde urbano con le sue funzioni di miglioramento della qualità della vita, rappresenterebbe un’ottima azione per una città più sostenibile. Inoltre interventi di forestazione urbana sono pienamente in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU e, nello specifico, con l’Obiettivo n. 11 “Città e Comunità sostenibili”, e con la Strategia per la biodiversità al 2030 dell’UE. Oppure, in vista dei festeggiamenti patronali previsti per il prossimo settembre, i 10.000 euro non utilizzati per i fuochi del 16 agosto potrebbero essere assommati ai fondi per l’organizzazione delle celebrazioni patronali, così da organizzare un evento che sia ambientalmente sostenibile come uno spettacolo con droni luminosi, ormai molto usato in tante città. Un tale evento, sì che richiamerebbe persone da tutta la provincia e non solo, e sì che farebbe bene ai tanti commercianti ed esercizi che in questi anni di pandemia hanno visto grandemente diminuire le proprie entrate”.