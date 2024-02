CALENDA (AZIONE) A PESCARA: “EMERGENZA SANITA’ IN ABRUZZO E IN ITALIA. SOSTEGNO A D’AMICO”

PESCARA – “La sanità è la prima emergenza in Abruzzo come del resto in tutta la nazione. Quando una Regione paga 100 milioni di euro ad altre Regioni per far curare i propri cittadini vuol dire che si è al collasso”.

Lo ha detto questa mattina a Pescara il leader di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del suo libro ‘Il Patto’. “La prima cosa da fare a livello nazionale come noi proponiamo da quattro anni è quello di mettere ogni euro disponibile sulla sanità perché noi siamo un paese di anziani che non si possono curare. E dall’altro lato quello che noi diciamo è che le nomine a livello regionale di chi gestisce la sanità vanno fatte con un concorso pubblico fatto sul merito, e sulle capacità e non politicizzate”.

All’evento era presente Luciano D’Amico candidato presidente alle prossime elezioni regionali del 10 marzo. “Io credo che oggi Luciano D’Amico – ha aggiunto Calenda – ha dimostrato di essere capace di farlo. Lo ha fatto nell’azienda di trasporti e lo ha fatto come rettore dell’Università di Teramo che ha portato ad essere la seconda in Italia, e se i cittadini come dovrebbero, votano sulla base delle competenze, credo che non c’è partita in questa regione”