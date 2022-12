CALENDA: “CHIUSO ACCORDO CON RENZI SU FEDERAZIONE, IO SEGRETARIO”

ROMA – “Ci siamo incontrati oggi con Renzi, abbiamo chiuso l’accordo sulla federazione, lui ha fatto un passo di lato e io gli sono grato e resto segretario. Per ora tutto bene e nei prossimi giorni lo annunceremo”.

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio 1.

Nei giorni scorsi, Matteo Renzi, aprendo l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, ha annunciato: “Proporrò di votare un mandato a fare l’accordo di federazione con Azione e Carlo Calenda”.

“Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito e questo porterà Iv a cambiare un po’ fisionomia”, ha aggiunto sottolineando che “avremo bisogno di fare un tesseramento per il 2023 e poi proporrò, una volta fatta la federazione, di fare modifiche con un impegno: che io non lascio il campo”.