CALENDARIO SCOLASTICO 2024-25: SANTANGELO, “SI OPERA IN SINERGIA CON USR ABRUZZO”

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, ha approvato il Calendario scolastico 2024-2025, per le scuole statali e paritarie, stabilendo come data di inizio delle lezioni lunedì 16 settembre 2024 per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sabato 7 giugno 2025, invece, è la data individuata come termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; lunedì 30 giugno 2025, infine, terminerà l’attività educativa nella scuola dell’infanzia.

“Il nuovo anno scolastico rappresenterà un momento importante per la vita dei nostri studenti – scrive in una nota l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo- sia per chi si affaccerà per la prima volta nelle aule scolastiche sia per chi è già inserito nei percorsi didattici. Del resto, ci siamo lasciati alle spalle anni difficili che hanno inciso non poco sulla serenità dei nostri ragazzi e del corpo docente”.

“Il ruolo della scuola resta centrale sia nel percorso formativo dei ragazzi sia nell’ambito della loro socialità. Come Regione, continueremo ad operare in piena sinergia con l’Ufficio scolastico regionale, pronti a raccogliere le istanze che provenissero dai territori”, conclude Santangelo.

Nello specifico, viene stabilita la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola: per le festività riconosciute dalla normativa statale vigente, quali tutte le domeniche, il 1 novembre 2024, festa di tutti i Santi, l’8 dicembre 2024, Immacolata Concezione, il 25 dicembre 2024 Natale, il 26 dicembre 2024, Santo Stefano, il 1 gennaio 2025, Capodanno; il 6 gennaio 2025, Epifania; il 20 aprile 2025 (domenica), Pasqua, il 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo; il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione; il 1 maggio 2025, Festa dei Lavoratori, il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica; Festa del Santo Patrono.

Inoltre, viene stabilita la sospensione delle lezioni anche per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, quali il 2 novembre 2024, commemorazione dei defunti, il 3 novembre 2024, sospensione attività didattica; dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi, per le vacanze natalizie; dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 compresi, per le vacanze pasquali; ed il 26 aprile 2025, sospensione dell’attività didattica.

Infine, si stabilisce che, per l’anno scolastico 2024/2025, i giorni di attività didattiche nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado sono: dal lunedì al sabato 204 (203 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 171 (170 compresa la festa del Santo Patrono), nella Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al sabato 223 (222 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 187 (186 compresa la festa del Santo Patrono).