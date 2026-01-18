CALL CENTER ASL TERAMO: CONVOCATA RIUNIONE URGENTE IN REGIONE, “RISPOSTE A LAVORATORI”

TERAMO - È stata convocata per mercoledì 21, alle ore 11, nella sala Pastore dell'assessorato alle Attività Produttive, a Pescara, la riunione dedicata al cambio di appalto Cup-Call Center della Asl di Teramo.

L'assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, ha accolto, insieme all'assessore alla Salute, Nicoletta Verì - si legge in una nota - la richiesta dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uiltucs di un incontro urgente per fare il punto della situazione anche a seguito dell'incontro, avvenuto lo scorso 29 dicembre all'Aquila, in occasione della seduta della conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, presieduta da Lorenzo Sospiri.

Per questa situazione, creatasi a seguito del nuovo contratto, c'è la massima attenzione posta dall'assessore alla Sanità Verì nei confronti dei tredici operatori il cui "lavoro è quanto mai prezioso a servizio degli utenti per una situazione che merita la piena considerazione delle nostre specifiche competenze".

"Abbiamo il dovere di dare delle risposte ai lavoratori e mi auguro – ha commentato l'assessore Magnacca – che si possa trovare un decisione condivisa pur nella consapevolezza delle precise condizioni contrattuali".