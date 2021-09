CALL CENTER INPS A RISCHIO: CRETAROLA (UGL), “ASSEMBLEA GENERALE ALL’AQUILA, SITUAZIONE GRAVISSIMA”

L’AQUILA – “A meno di 3 mesi dall’attivazione della internalizzazione del contact center Inps, prevista dalla legge, e nonostante le continue sollecitazioni da parte di Ugl Telecomunicazioni, fin da febbraio 2020, la situazione è praticamente ferma e l’Inps è inadempiente. Il presidente Inps, Pasquale Tridico, ha annunciato l’intenzione di non rispettare il termine del 30 novembre 2021 stabilito dalla legge per l’affidamento del servizio alla società in-house Inps Servizi srl e di concedere un immotivato rinnovo di 12 mesi dell’appalto ai gestori privati, non previsto dalla legge”.

Lo afferma Venanzio Cretarola, segretario regionale abruzzese Ugl telecomunicazioni, che annuncia, nell’ambito dello sciopero generale indetto per lunedì 27 settembre, una conferenza stampa, all’Aquila, per lo stesso giorno dalle ore 10.30 nella sala convegni della Casa del Volontariato, con assemblea generale di dipendenti di Comdata e addetti al contact center Inps-Ader, alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali e comunali.

“Tridico – prosegue Cretarola – ha inoltre annunciato di non rispettare la legge e le sentenze di Cassazione e del Tar del Lazio, che impone anche alle società partecipate l’applicazione della Clausola sociale di tutela occupazionale e di utilizzare una procedura concorsuale pubblica che creerà inevitabilmente centinaia di esuberi fra i 3.300 operatori addetti al servizio da oltre 10 anni. Inps ignora inoltre l’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Parlamento a luglio scorso per l’applicazione della clausola sociale. La prima emergenza riguarda 212 operatori addetti da anni sia al servizio Inps che al servizio per l’Agenzia delle Entrate che a partire dal 30 novembre prossimo rischiano l’immediata illegittima espulsione a causa del mancato rispetto delle norme vigenti da parte di Inps e di Ader, sostituendoli con nuove assunzioni presso una cooperativa sociale”.

“Continuano, inoltre – conclude il segretario regionale abruzzese di Ugl Telecomunicazioni – le nostre preoccupazioni sulla garanzia di qualità del servizio connessa ad una gestione del servizio pubblico incentrata prevalentemente sulla riduzione dei tempi e sulla massimizzazione del profitto incompatibili con il contratto di servizio. Per senso di responsabilità e per rendere più incisiva l’azione sindacale indiciamo uno sciopero generale di tutti gli addetti al contact center Inps-Ader nelle aziende Comdata, Network Contacts, Arotek e Netith per l’intero turno di lavoro del giorno lunedì 27 settembre 2021, insieme alle altre sigle sindacali”.