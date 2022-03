CALL CENTER INPS, BIONDI: “CHIAREZZA SU FUTURO LAVORATORI, INTERVENGA IL MINISTERO DEL LAVORO”

L’AQUILA – “Non è più rinviabile un intervento diretto del governo per fare chiarezza sul destino dei lavoratori del call center Inps”.

A lanciare l’appello è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della videoconferenza convocata dalla Regione Abruzzo per discutere, alla presenza di rappresentanti di Prefettura e sindacati, del futuro occupazionale dei dipendenti del contact center localizzato all’interno del Tecnopolo.

“L’attività di assistenza, attualmente gestita da Comdata, impiega più di tremila operatori in tutta Italia, di cui oltre cinquecento nella città dell’Aquila, tutti con contratto a tempo indeterminato. Da dodici anni garantiscono quella che a tutti gli effetti è, per utenti meno digitalizzati e anziani, una prestazione essenziale, assicurata anche nei mesi più duri della pandemia” spiega in una nota il sindaco.

“Il servizio sarà internalizzato e affidato alla società in house Inps Servizi a dicembre ma, allo stato attuale, l’Istituto non ha fornito alcuna informazione sulla selezione pubblica che dovrà indire, quale sarà il perimetro occupazionale, le formule contrattuali che verranno applicate o gli scenari che si prospettano per gli oltre cento addetti impegnati sulla commessa Ader nel sito del capoluogo abruzzese”.

“Il ministero del Lavoro, che svolge attività di vigilanza su Inps, faccia chiarezza su questi e molti altri aspetti che a più riprese sono stati sollevati dal sottoscritto, anche con note formali a cui non è mai stata data risposta, e dai sindacati” aggiunge Biondi. “L’auspicio è che il ministro Orlando torni in città per rassicurare i lavoratori come già fatto a ottobre e in quell’occasione avrò piacere di incontrarlo, dal momento che la volta scorsa ho appreso della sua visita solo dagli organi di informazione. L’impegno dell’amministrazione è stato e sarà costante affinché, in questa delicata vicenda, un diritto come quello del lavoro venga garantito e salvaguardato per ognuno dei lavoratori del contact center aquilano”.