CALL CENTER INPS, FINA (PD): “GOVERNO E INPS AL LAVORO PER RISOLVERE QUESTIONE LAVORATORI”

L’AQUILA – “Con l’impegno chiesto a tutto il Governo di trovare venti milioni di euro aggiuntivi e con il veicolo normativo che è stato studiato assieme al Ministero del Lavoro e all’Inps, i circa 200 lavoratori che rischiavano di rimanere fuori dal processo di stabilizzazione vi rientreranno”.

Lo dichiara in una nota il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, che sottolinea come “il ministro del Lavoro Andrea Orlando, la struttura ministeriale e il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, lavorano da settimane per la risoluzione dell’importante questione dei lavoratori del contact center Inps, una buona parte dei quali (circa 500 sugli oltre 3000) opera all’Aquila”.

“Un passo importante, che salvaguarda esperienze, professionalità, progetti di vita all’Aquila e nella nostra regione. Ora il progetto dovrà essere sposato dall’intero Governo” conclude.