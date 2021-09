CALL CENTER L’AQUILA, BIONDI: “COMMESSA ACEA PROROGATA DI UN ANNO”

L’AQUILA – “Ho avuto notizia quest’oggi che sarà prorogata di un anno la commessa del servizio clienti che il call center Tecnocall gestisce per conto di Acea”.

A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Ritengo si tratti di una confortante novità per gli oltre cento dipendenti dell’azienda e le loro famiglie: ho sempre seguito nelle sue evoluzioni con grande attenzione la loro vicenda, mantenendo un giusto riserbo e mettendomi a disposizione per individuare un percorso favorevole al mantenimento dei livelli occupazionali”.

“Ringrazio il management Acea per la disponibilità mostrata per tutelare un bene prezioso come il lavoro in una città come L’Aquila, dove alle ferite del sisma si sono aggiunte quelle della pandemia, i rappresentanti delle segreterie provinciali del settore telecomunicazioni di Cgil, Cisl e Uil e i loro eletti nell’azienda con cui c’è stata e ci sarà una proficua collaborazione nell’esclusivo interesse dei dipendenti” conclude il sindaco.