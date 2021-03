CAM: CAMBIO DELLA GUARDIA AL CONSIGLIO SORVEGLIANZA, “RISANAMENTO PROSEGUE”

AVEZZANO – “Il Consorzio acquedottistico marsicano in questi anni ha cambiato rotta come riconosciuto dai sindaci soci che hanno espresso apprezzamento per il nostro mandato”.

Dopo il passaggio di testimone al consiglio di sorveglianza del Cam gli uscenti Alessandro Pierleoni (presidente), Felicia Mazzocchi (revisore) e Antonio Mostacci (componente), esprimono soddisfazione per il lavoro svolto e per la gratitudine espressa nei loro confronti dai primi cittadini della Marsica.

Pierleoni, Mazzocchi e Mostacci durante l’ultima assemblea dei soci Cam che si è svolta al castello Orsini hanno passato il testimone ad Alfredo Chiantini (presidente), Ornello Ernani (revisore) e Sabrina Lucci (componente) ai quali spetterà il compito di proseguire con l’opera di risanamento promossa negli ultimi anni.

“Sono stati anni difficili -, hanno commentato -, abbiamo trovato un’azienda sull’orlo del fallimento che aveva tempestivo bisogno di un cambio di passo. Grazie a un lavoro sinergico portato avanti con il consiglio di gestione siamo riusciti a riportare, per il momento, il Cam sulla buona strada con percorso ancora impervio. C’è tanto lavoro da fare e tanti problemi da risolvere, ma siamo certi che la via tracciata sarà proseguita”.

“Ascoltare i sindaci, che ci avevano eletto in loro rappresentanza nel nostro ruolo di controllo, ringraziarci per quanto fatto ci ha ripagato degli immani sforzi fatti dal nostro organo e dalla società tutta che sta riuscendo a garantire il servizio idrico ai cittadini “, hanno concluso i tre rappresentanti del consiglio di sorveglianza, “sono stati anni duri, di scelte sofferte, affrontati a testa bassa con grande senso di responsabilità assicurando ai dipendenti e agli utenti una stabilità che va mantenuta. Il nostro grazie va al consiglio di gestione, con il presidente Manuela Morgante e il componente Loreto Ruscio, ai dirigenti e ai dipendenti del Cam e a tutti i soci. Auguriamo a tutti un buon lavoro”.