CAM-CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO: TRUFFE AGLI ANZIANI, “NON APRITE A CHI NON HA TESSERINO”

AVEZZANO – “Tramite i nostri call-center, ci è stata comunicata una truffa ai danni di una anziana: i truffatori si sono spacciati per dipendenti del Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), inventandosi di dover fare dei controlli con una sonda e successivamente hanno consigliato agli anziani,di mettere tutto l’oro da una parte con i soldi, perché le onde elettromagnetiche della sonda avrebbe potuto annerirlo, e di mettere nel frigo il cellulare spento”.

Lo scrive in una nota il Cam a seguito della segnalazione di un’anziana: “Successivamente hanno gettato una sostanza gialla nel lavandino, in quel momento – ci ha raccontato l’anziana truffata ancora scossa ed impaurita – mi sono sentita stordita con dolori alla gola, il truffatore era in continuo contatto con un uomo tramite il cellulare”.

“Fate molta attenzione ai truffatori, se avete dubbi contattateci prima di aprire la porta. Le nostre divise sono uniche e facilmente riconoscibili, tutti i dipendenti hanno un tesserino di riconoscimento, anche quelli della ditta appaltante per le letture dei contatori, hanno tutti il nostro tesserino con scritta CAM, non aprite a chi non lo ha”.

“Per dubbi ed ulteriori segnalazioni, delucidazioni, il nostro numero a disposizione è 0863-090-030. Inoltre il CAM informa, che sporgerà denuncia per l’accaduto al fine di combattere futuri tentativi di truffa. Questo è il nostro tesserino di riconoscimento e il nostro abbigliamento ufficiale, siete pregati di contattare le forze dell’ordine qualora non riconosciate queste caratteristiche identificative”.