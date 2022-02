CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: 335 IMPRESE ASSISTITE IN PROCESSO INTERNAZIONALIZZAZIONE

TERAMO – Sono 335 le piccole e Medie Imprese son state assistite nel biennio 2020-2021 dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila e Teramo), come partner della rete Enterprise Europe Network, offrendo loro sostegno sia per ampliare i mercati commerciali in ambito europeo ed extraeuropeo.

“Con l’inizio del 2022 entra nel vivo l’attività dello sportello della rete Enterprise Europe Network. che ha lo scopo di supportare le imprese nelle attività di internazionalizzazione per creare opportunità di incontri e favorire lo sviluppo imprenditoriale innovativo”, ha detto Antonella Ballone presidente Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia. “Un progetto cardine per lo sviluppo dell’impresa su cui la Camera sta investendo grandi energie”, conclude Ballone. Tra le principali attività e servizi erogati: servizi di informazione, l’orientamento, l’assistenza su tematiche internazionali, servizi per la realizzazione di partnership transnazionali, servizi inerenti il trasferimento tecnologico, l’innovazione e la ricerca.

Una banca dati sulle attività commerciali per garantire l’affidabilità di potenziali partner esteri, prima della conclusione di contratti di cooperazione commerciale, al fine di evitare o ridurre sensibilmente i rischi e assicurando risparmio di costi. Viene fornita assistenza alle PMI per risolvere problemi connessi alle formalità doganali, in adempimento di procedure finalizzate all’export. Nel corso del 2021 sono stati emessi 4.299 certificati di origine a favore di imprese localizzate nelle province di Teramo e L’Aquila, oltre al rilascio di carnet ATA (documento doganale internazionale) e vidimazioni visti, documenti indispensabili per operare sui mercati internazionali. L’ente camerale supporta l’internazionalizzazione delle imprese locali, attraverso l’organizzazione della partecipazione delle stesse a fiere internazionali, sia in forma autonoma rimborsando le spese per l’acquisizione degli spazi espositivi, che organizzando le partecipazioni collettive. Stay Export è l’altro servizio messo a disposizioneper favorire l’approccio delle imprese sui mercati internazionali, con un percorso che parte dalla formazione imprenditoriale, al supporto alla redazione di business plan, all’affiancamento alla consulenza, alla fornitura di dati di mercato e di ricerche personalizzate. (ANSA). YME-PRO 2022-02-17 10:59