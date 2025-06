CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: AL VIA CANDIDATURE AL BANDO “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

TERAMO – La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia ha lanciato un nuovo bando per finanziare iniziative di valorizzazione del territorio nell’anno 2025.

Con una dotazione complessiva di 150mila euro, l’avviso pubblico mira a sostenere progetti che promuovano lo sviluppo economico locale, in particolare nei settori del patrimonio culturale e del turismo.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova edizione del bando, che rappresenta un’opportunità concreta di crescita per la promozione del nostro territorio”, ha dichiarato Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

“L’obiettivo è incentivare iniziative che abbiano un impatto diretto e duraturo sul sistema economico delle province di L’Aquila e Teramo, valorizzando le nostre eccellenze e promuovendo il nostro territorio come meta di rilievo. Vogliamo favorire la crescita e la diversificazione dell’offerta turistica e culturale, coinvolgendo attivamente le imprese e gli operatori locali”.

COSA PREVEDE IL BANDO

Il bando è rivolto a enti ed organismi privati portatori di interessi collettivi o diffusi del sistema delle imprese o di settori della comunità economica e civile (come associazioni imprenditoriali o loro società di servizi, consorzi di imprese, reti di imprese, fondazioni culturali, associazioni di operatori), enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico, enti, società ed altri organismi partecipati dall’ente camerale, e associazioni senza scopo di lucro.

Inoltre, limitatamente ai progetti e alle iniziative di integrazione turistica, possono presentare istanze anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Per tutti i progetti finanziati è prevista la partecipazione attiva della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Le iniziative finanziabili includono:

Iniziative di marketing territoriale che vedano direttamente coinvolte imprese con sede legale e/o operativa nel territorio delle province di L’Aquila e Teramo e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, il cui obiettivo sia valorizzare la struttura produttiva, commerciale e turistica del territorio.

Progetti di valorizzazione e promozione di prodotti e attività tipiche che vedano direttamente coinvolte imprese con sede legale e/o operativa nel territorio provinciale e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Progetti di comunicazione turistica territoriale di carattere istituzionale.

Importanti iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico culturali, che abbiano una valenza, in termini di attrattività, di livello nazionale e/o internazionale.

Progetti ed iniziative di integrazione turistica.

Non sono ammissibili a contributo le attività di formazione, le sagre di qualsiasi livello e tipologia, nonché le manifestazioni di natura folkloristica di non rilevante entità, ovvero con un valore economico del progetto inferiore a 12mila euro.

Le domande di contributo dovranno essere presentate fino al 18 luglio 2025. È fondamentale che le istanze siano inviate prima della data di effettivo svolgimento dell’iniziativa. Nel caso in cui per un progetto ammesso a contributo siano state sostenute delle spese chiaramente e direttamente imputabili all’iniziativa prima della data di presentazione della istanza, le stesse risulteranno ammissibili purché sostenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Le richieste devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo cciaa@cameragransasso.legalmail.it, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando e presente sul sito istituzionale.

Per essere ammessi al contributo, i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo di 20 punti nella valutazione comparativa delle istanze sulla base dei seguenti criteri e punteggi massimi:

Valore economico del progetto: fino a 16 punti

Livello di coerenza del contenuto del progetto con attività ammissibili: fino a 6 punti

Valenza del progetto (in termini di provenienza dei fruitori/turisti): fino a 8 punti

Numero di beneficiari (in termini di visitatori/fruitori/turisti): fino a 8 punti

Numero di imprese provinciali direttamente coinvolte: fino a 10 punti

Numero di soggetti/enti/istituzioni coinvolti nell’organizzazione: fino a 8 punti

Storicità dell’iniziativa: fino a 10 punti

Interventi di promozione e valorizzazione diretta di prodotti ed attività tipiche: fino a 8 punti

Qualità delle azioni di diffusione dell’iniziativa: fino a 6 punti Il punteggio totale massimo è di 80 punti.

La misura del contributo camerale sarà determinata in base al punteggio conseguito, con un importo che varia da 1.500 euro (per 20-25 punti) a 10mila euro (per 71-80 punti). In ogni caso, il valore del contributo non può superare il 40% delle spese ammissibili comprensive di IVA.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi per progetti utilmente collocati in graduatoria superi il fondo disponibile, si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo a carico di tutti i progetti. Qualora un soggetto beneficiario presenti più di una istanza di contributo, la somma massima erogabile non potrà superare i 20mila euro.

Per maggiori dettagli e per scaricare la modulistica, si invita a consultare il bando completo sul sito della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia al link: https://www.cameragransasso.camcom.it/it/la-camera/promozione-economica/bandi/bando-per-iniziative-di-valorizzazione-del-territorio-2025/