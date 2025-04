CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: BALLONE, “3,2 MLN PER BANDI TURISMO, DONNE, CREDITO E NUOVI MERCATI”

L’AQUILA – “Aiutare il settore alberghiero a intercettare nuovi flussi turistici, in tutte le stagioni, accesso al credito, sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile, come pure all’internazionalizzazione: possiamo affermare con grande soddisfazione, tenuto conto anche del forte riscontro già registrato, che i nostri bandi rispondono a 360 gradi alle esigenze e alle aspettative dei nostri imprenditori, raddoppiando per di più il budget rispetto agli anni precedenti”.

Così, nell’intervista ad Abruzzoweb, Antonella Ballone, presidente della Camere di Commercio Gran Sasso Teramo-L’Aquila, di fresca nomina nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea di Ita-Lufthansa, sintetizza natura e finalità degli ultimi quattro bandi pubblicati.

Il primo bando, con la finalità di incrementare i flussi turistici sul territorio, eroga contributi a gruppi di turisti che intendono soggiornare, per un periodo di almeno due pernottamenti, in una delle strutture ricettive nelle province di L’Aquila e Teramo.

Con un secondo bando si intende promuovere e sostenere l’accesso al credito delle imprese della circoscrizione territoriale di propria competenza, allo scopo di mitigare la crisi di liquidità delle imprese innescata dal rialzo dei tassi di interesse e di supportare le imprese nelle attività di investimento.

Un terzo bando sostiene la diffusione della cultura imprenditoriale giovanile e femminile, la creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro, tramite la concessione di contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività imprenditoriali giovanili ed a favore delle imprese femminili.

Il quarto bando ha come focus invece i processi di internazionalizzazione delle imprese locali finalizzati ad ampliare e diversificare i mercati di riferimento. Nello specifico l’ente camerale supporta le imprese a partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono all’estero o in Italia, e la partecipazione ad eventi, b2b, missioni organizzate all’estero.

“Questi bandi rispondono a quella che è l’esigenza del territorio – commenta dunque Ballone -, del resto pensati e calibrati a seguito di molte interlocuzioni con tutte le associazioni di categoria, rappresentative di tutte le imprese, anche quelle non iscritte all’ente camerale. Per alcuni di essi vedi l’accesso al credito, o anche quello sul turismo, non potevano non essere confermati., visto il successo risconto negli anni precedenti”.

Per quanto riguarda il bando del turismo, entra ancor più nel merito Ballone, “è molto apprezzato da tutti gli albergatori e dai territori stessi perché di fatto rende molto competitive le offerta in segmento strategico come quello de turismo di gruppo, delle gite, ci ha permesso di captare flussi che altrimenti non s captare i flussi turistici che altrimenti sarebbero andati altrove, in altre regioni, e che potranno essere ora fidelizzati”.

Prosegue Ballone, “anche quello sull’internazionalizzazione è sicuramente un bando molto interessante per le imprese, perché per le piccole realtà non è facile marcare la presenza nelle fiere internazionali, e organizzare missioni all’estero, e grazie alla Camera di commercio avranno ora un consistente abbattimento dei costi, con la libertà per ogni azienda di scegliere quale fiera o quale mercato, per loro interessante e strategico”.

Per quanto riguarda le imprese giovanili e femminili, “ci rivolgiamo agli under 35 e mi piace anche ricordare che abbiamo già istituito un Comitato di imprenditoria femminile, la cui presidente è Annalisa Del Cane, proprio perché comunque crediamo molto nell’ingresso delle donne e la loro permanenza nel mondo del lavoro. Preziosa è anche la collaborazione con la presidente delle Pari opportunità Rosa Pestilli“.

In prospettiva, spiega infine Ballone, “a brevissimo faremo anche il bando dedicato alle nuove tecnologie digitali, appena avremo l’ok da parte del Ministero e metteremo in campo cifre importanti proprio perché lo sviluppo digitale è sempre più strategico, come pure stiamo investendo anche sulla formazione, sull’implementazione dell’intelligenza artificiale in agricoltura e nel commercio”.

FOCUS BANDI

Bando per la concessione di contributi per attrarre flussi turistici – Edizione 2025

Il bando si rivolge a diverse categorie di soggetti, tra cui: tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni Onlus, i Cral aziendali, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni, le organizzazioni turistiche senza scopo di lucro, organizzazioni che promuovono il turismo accessibile, le associazioni di pensionati, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, i gruppi di turismo sociale organizzati dai comuni o dalle organizzazioni professionali, le parrocchie, enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), DMC (Destination Management Company) PMC (Product Management Company)

Iniziative finanziabili

La durata minima del soggiorno è di 2 pernottamenti consecutivi in una o più strutture ricettive della provincia di L’Aquila e Teramo.

Le agevolazioni previste sono riferite a periodi di bassa stagionalità per tutti i comuni, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia di L’Aquila e Teramo, come segue:

dal 7 gennaio* al 15 giugno

dal 6 settembre al 21 dicembre

* per i comuni di montagna sedi di comprensori sciistici la data del 7 gennaio è posticipata al 1° marzo.

Per i comuni capoluogo di L’Aquila e Teramo le istanze possono essere presentate per tutti i periodi dell’anno.

Per i gruppi di turisti italiani, di almeno 25 persone, è previsto un contributo di € 30,00 a partecipante.

Per i gruppi di turisti stranieri, di almeno 10 persone, il contributo è di € 50,00 a partecipante.

Servizi Guide/Accompagnatori

A parziale rimborso delle eventuali spese sostenute per servizi di accompagnamento resi da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n.39/1987 e L.R. n.86/1998 e dalle federazioni/associazioni di livello nazionale è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute, comprovate da idonei documenti giustificativi di spesa.

Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare nell’arco dell’anno un numero di istanze, anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi, sino ad un massimo di 200 partecipanti.

Bando per favorire l’accesso al credito delle imprese

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo.

Ammontare del contributo e durata del prestito

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi previsti dal presente bando è di euro 150.000,00.

Il contributo consiste nell’abbattimento, nella misura massima di 3 punti, del tasso di interesse relativo al finanziamento accordato dall’Istituto di credito per esigenze legate alla liquidità aziendale delle imprese e per attività di investimento.

Nel caso in cui il finanziamento sia garantito da un Confidi, sarà riconosciuto all’impresa un contributo ulteriore di 1 punto percentuale.

L’ammontare del prestito – anche se complessivamente di importo superiore – assistito da contributo camerale per ogni singola azienda, non può essere superiore a € 40.000,00 , con una durata massima di 60 mesi.

Modalità di presentazione delle domande

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda esclusivamente a mezzo pec cciaa@cameragransasso.legalmail.it corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere l’affidamento, a partire dalle ore 10.00 del 01 aprile 2025 e sino alle ore 24.00 del 31 ottobre 2025.

Bando concessione contributi a nuove imprese giovanili e imprese femminili

Beneficiari

a) le nuove imprese giovanili

1) imprese registrate ed attive a partire dal 1^ gennaio 2025 aventi sede legale e/o operativa nelle province di L’Aquila e Teramo;

2) il cui titolare, uomo o donna, abbia una età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero nel caso di società, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;

b) le imprese femminili

imprese registrate ed attive aventi sede legale e/o operativa nelle province di L’Aquila e Teramo che abbiano i seguenti requisiti:

• società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;

• società di capitali partecipate in misura non inferiore ai due terzi da donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;

• imprese individuali con titolare donna.

Requisiti per partecipare all’assegnazione dei contributi

1) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia;

2) avere sede legale e/o operativa nelle Province di L’Aquila e Teramo;

3) essere attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;

4) essere in regola:

a) con il pagamento del diritto annuale camerale. Per motivi di economicità del procedimento l’istanza sarà ritenuta ammissibile anche se l’impresa ha debiti nei confronti dell’Ente camerale non superiori ad € 5,00;

b) con gli obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto (DURC regolare) nel momento di presentazione dell’istanza. Il DURC è acquisito d’ufficio presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);

5) non essere soggette o non avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;

6) non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare un una delle cause di esclusione di cui all’art.4, comma 6 D.L. 95/2012;

7) le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all’erogazione del contributo. L’eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentirà l’erogazione del contributo. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Fondi concessi e agevolazioni previste

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad € 100.000,00.

L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, pari al 50 % delle spese sostenute (IVA esclusa) dall’impresa, fino ad un massimale contributivo pari a € 3.000,00.

Potranno usufruire del contributo i programmi di investimento il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 2.000,00.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2025, presenti nel seguente elenco:

1) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa al netto di tasse, imposte diritti e bolli anticipati dal notaio/consulente;

2) l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali. Ai fini del presente contributo, per beni strumentali si intendono i beni di investimento e ammortizzabili destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività d’impresa;

3) investimenti finalizzati alla adozione di metodi per il risparmio energetico e l’efficientamento energetico;

4) opere edili/murarie e di impiantistica;

5) realizzazione di cataloghi e monografie aziendali;

6) spese per le certificazioni volontarie di prodotto o di processo.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le imprese devono presentare domanda sull’ apposito modulo in calce disponibile esclusivamente a mezzo pec cciaa@cameragransasso.legalmail.it corredata di tutta la documentazione necessaria, a partire a partire dalle ore 10,00 del 15 aprile 2025 sino alle ore 24.00 del 1 settembre 2025..

Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, reti di imprese, consorzi di imprese con sede legale e/o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo.

Entità del contributo

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA, fatturate e pagate dal 1° gennaio 2025 ed il giorno di invio della domanda di contributo.

L’ammontare massimo del contributo, calcolato nella misura del 50% delle spese ammissibili, è pari ad € 3.500,00 per una singola iniziativa.

Ciascuna impresa potrà presentare fino ad un massimo di due istanze di contributo. In tal caso l’ammontare massimo del contributo relativo alla seconda istanza sarà pari ad € 2.000,00 .

Presentazione delle domande

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda su apposito modulo di domanda esclusivamente a mezzo pec cciaa@cameragransasso.legalmail.it corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere l’affidamento, a partire dalle ore 10,00 del 20 marzo 2025 sino alle ore 24,00 del 15 novembre 2025.