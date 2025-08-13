CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: CONTRIBUTI PER SERVIZI E APPROCCIO A NUOVI MERCATI

L’AQUILA – La Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia offre un pacchetto di servizi gratuiti per sostenere le imprese delle province di L’Aquila e Teramo che vogliono espandersi nei mercati internazionali. L’iniziativa include analisi strategica personalizzata, formazione specialistica e contributi a fondo perduto per fiere internazionali.

“Siamo convinti che l’unione tra un’analisi strategica mirata per ogni singola azienda, una formazione suddivisa per mercati con cui lavorare sia importante per rafforzare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali” dichiara il presidente Antonella Ballone. “Invitiamo, quindi, tutte le aziende del nostro territorio a cogliere queste opportunità per espandere i propri affari all’estero e guadagnare il bando per accedere a contributi a fondo perduto per partecipare a fiere”.

Nel dettaglio, la Camera di Commercio del Gran Sasso offre gratuitamente un servizio di redazione di piani Export alle PMI nell’ambito del progetto SEI – “Sostegno all’Export dell’Italia” 2025, promosso da Unioncamere Nazionale e gestito da Promos Italia. La partecipazione ai percorsi formativi e ai servizi di assistenza è gratuita per le imprese iscritte alla piattaforma del progetto SEI al link www.sostegnoexport.it

Inoltre, la Camera ha attivato un bando pubblico con contributi alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali, eventi, B2B e missioni all’estero. Soggetti beneficiari sono le Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo, che riceveranno un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 5.500. Maggiori informazioni sul sito www.cameragransasso.camcom.it.