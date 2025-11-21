CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: “FEDELTA’ AL LAVORO”, DOMENICA A TERAMO 75 IMPRESE PREMIATE

TERAMO – Tutto pronto a Teramo per la seconda edizione del premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”. La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia si prepara a ospitare e onorare 75 protagonisti dell’imprenditoria locale che, con la loro dedizione e il loro impegno duraturo, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla stabilità del tessuto economico della provincia teramana.

L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre, alle ore 9:30, presso la sede camerale in via Savini a Teramo.

Nello specifico, i riconoscimenti saranno assegnati a 42 aziende che hanno superato i 25 anni di attività, dimostrando capacità di adattamento e innovazione, 21 imprese antiche con oltre 50 anni di storia, veri e propri simboli della tradizione e della tenacia territoriale, 12 lavoratori di aziende private con oltre 25 anni di servizio, rappresentando la risorsa umana fondamentale per ogni successo aziendale.

Un momento di particolare rilievo sarà l’assegnazione di un premio speciale a un’azienda che, con la sua storia e il suo operato, è divenuta un emblema e un punto di riferimento per l’intero territorio teramano.

Alla cerimonia è attesa la partecipazione di numerose autorità locali, rappresentanti istituzionali e sindaci dei Comuni di provenienza dei premiati, a testimonianza del valore che l’intera comunità attribuisce a questi esempi di impegno e successo.

“Questo premio non è solo un riconoscimento alla longevità, ma una celebrazione della qualità, della tenacia e della capacità di guardare al futuro. Le aziende e i lavoratori che onoriamo sono la spina dorsale del nostro progresso economico e rappresentano un faro di ispirazione per i giovani” ha dichiarato il presidente Antonella Ballone.