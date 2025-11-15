CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: FEDELTA’ AL LAVORO, PREMI ALLE ECCELLENZE IMPRENDITORIALI LOCALI

L’AQUILA – La Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia si prepara a celebrare la costanza, la passione e l’impegno che animano i rappresentanti dell’economia locale con la nuova edizione del premio “Fedeltà al lavoro e del progresso economico”.

Quest’anno, il prestigioso riconoscimento sarà conferito a 104 protagonisti del tessuto socio-economico delle province di L’Aquila e Teramo: 89 imprese locali e 15 lavoratori dipendenti di aziende private, oltre a 2 dipendenti camerali con 25 anni di servizio.

Per dare il giusto risalto a tutti i premiati e consentire la loro partecipazione, l’evento si svolgerà in due distinte giornate: all’Aquila domani domenica 16 novembre, alle ore 10:00, presso la sede camerale di Bazzano, a Teramo domenica 23 novembre, alle ore 9:30, presso la sede camerale in via Savini.

Alle cerimonie di premiazione saranno presenti le autorità e i sindaci dei Comuni delle due province.

“Questo premio storico, giunto fino ad oggi, non è una semplice cerimonia, ma un riconoscimento sentito e profondo che la Camera di Commercio Gran Sasso riserva alla vera spina dorsale della nostra economia” dichiara il presidente Ballone. “Riconosciamo alle aziende, alle imprese artigiane, ai commercianti, e in egual misura ai dipendenti di queste realtà economiche, l’importanza strategica che rivestono per il nostro territorio. Questi 104 premiati – dalle imprese storiche che hanno superato i cinquant’anni, ai lavoratori che hanno dedicato un quarto di secolo al loro mestiere – rappresentano la sintesi perfetta tra tradizione e perseveranza”.

“La loro passione inestinguibile, il sacrificio quotidiano, la costanza nel superare le sfide del mercato e l’orgoglio con cui svolgono il loro lavoro, non solo mantengono vivo il tessuto produttivo, ma rendono il nostro Abruzzo migliore, più competitivo e proiettato verso il futuro. Loro sono la dimostrazione che l’impegno duraturo genera progresso economico e coesione sociale. È un onore celebrare questi esempi di fedeltà e di eccellenza” conclude Ballone.

La cerimonia prevede la celebrazione di diverse categorie di eccellenza e longevità:

Premio alla carriera: saranno premiate 64 aziende con oltre 25 anni di storia “Imprese storiche”, riconoscimento speciale per 24 imprese che hanno superato i 50 anni di attività, “Innovazione”, premio dedicato a un’impresa che si è distinta a livello tecnologico e produttivo Infine “Lavoratori”, e saranno onorati 15 lavoratori di aziende private e 2 dipendenti camerali con lunga anzianità di servizio.

Oltre alle tradizionali categorie del bando, quest’anno saranno assegnati tre premi speciali destinati ad aziende e a personalità di spicco che si distinte per la loro capacità di rappresentare l’identità e i valori del territorio abruzzese, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo socioeconomico.