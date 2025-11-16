https://www.youtube.com/watch?v=VFReXU-Hcqs

L’AQUILA – Si è tenuta oggi, presso la sede camerale di Bazzano, frazione dell’Aquila, la solenne cerimonia di premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico bandita per il 2025 dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

L’evento, che prosegue una tradizione istituita nel lontano 1952 dal Ministero dell’industria e del commercio, ha celebrato l’impegno costante e la dedizione di imprese e lavoratori che, con la loro attività ininterrotta, hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’economia locale nei diversi comparti.

La cerimonia ha visto la premiazione di 22 aziende aquilane con oltre 25 anni di attività, 3 Imprese Antiche con più di 50 anni, e 1 impresa innovativa a livello tecnologico e produttivo. Sono stati inoltre premiati 1 lavoratore dipendente di un’azienda privata e 1 dipendente camerale con oltre 25 anni di servizio.

“Questa cerimonia non è solo una tradizione, ma un momento fondamentale per riconoscere l’impegno costante, la longevità e la visione lungimirante di imprese e lavoratori che, giorno dopo giorno, costruiscono la ricchezza e l’identità del nostro territorio. Il loro esempio è la vera forza motrice della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, un ente che unisce l’Aquilano e il Teramano in un unico progetto di sviluppo, rispondendo in maniera efficace alle esigenze di tutti gli attori del mondo economico” così il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone.

I premiati della Provincia dell’Aquila

Sezione Speciale: Imprese Antiche (oltre 50 anni di attività)

CHIARAVALLE DOMENICO (PAGANICA)

DI PONZIO ROSMUNDA (VILLAVALLELONGA)

PALMERINI OSVALDO (PAGANICA)

Categoria 1: Lavoratori Dipendenti (oltre 25 anni di ininterrotta attività)

GHIZZONI CONCETTA (Dipendente della DITTA CHIARAVALLE DOMENICO di Paganica)

RAFFAELLA IACOBONI (Dipendente della CCIAA Gran Sasso)

Categoria 2: Imprese con oltre 25 anni di ininterrotta attività

CICCONE GINO E FIGLI SNC (SAN DEMETRIO)

IRIDE PROFUMERIA/PELLETTERIA DI LOMBARDO MARIA PAOLA (AVEZZANO)

PANELLA MARCO IMPIANTI DI PANELLA MARCO (GIGNANO)

FORNO BAIOCCO DI AMERICO BAIOCCO SNC (MONTEREALE)

MONDO INFORMATICO DI ERNESTO D’ANGELO E GIANLUCA D’ANGELO S.N.C. (L’AQUILA)

UMBERTO BOLOGNA SRL (L’AQUILA)

TASCA LUCA (L’AQUILA)

IORIO ANNA MARIA (L’AQUILA)

AFFINITY S.N.C. DI LALLI ENRICO & DI GREGORIO ZITELLA FABIO (L’AQUILA)

EREDI DI FEDERICO DI ANTONELLA E FRANCA DI FEDERICO & C. – S.A.S. (L’AQUILA)

TAROLLA AMALIA (BARREA)

IMBASTARO VINCENZO (SULMONA)

IAROSSI ENRICO & C SAS (TIONE DEGLI ABRUZZI)

F.LLI STRATTA SAS (L’AQUILA)

DUOMO SRL DI FRANCESCO DIOLETTA (L’AQUILA)

MUZI RICCARDO (SASSA)

EDIL LATERIZI SRL (PIZZOLI)

MANIERI TULLIO (L’AQUILA)

LATTARO MARIA GRAZIELLA (TAGLIACOZZO)

IERI & OGGI LEONE DEI FRATELLI FAUSTO E ALBERTO LEONE S.A.S. (PESCASSEROLI)

“CENTRO DI TERAPIA ESTETICA” DI BARONE ANGELA RITA (L’AQUILA)

PASTA ALL’UOVO DA ROSA DI MARTINEZ ROSA ALMIDA SNC (SAN DEMETRIO)

Categoria 3: Imprese che hanno realizzato notevoli progressi tecnico-produttivistici

NOLLETTI NUNZIO (COLLEPIETRO)

Premio Speciale

Alla ditta DOMPE’ Farmaceutici SpA, per aver investito nella Provincia dell’Aquila e aver portato sviluppo e benessere al territorio.