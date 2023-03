CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: REGOLARIZZAZIONE MECCATRONICI, PROROGA A GENNAIO 2024

TERAMO – La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia rende noto che la regolarizzazione dei requisiti delle imprese già iscritte al Registro Imprese dell’Ente, solo nelle vecchie sezioni di elettrauto o di meccanico motorista, scadrà il 4 gennaio 2024, termine oltre il quale l’esercizio dell’attività non sarà più consentito alle imprese che non dimostreranno di aver conseguito il possesso dei requisiti per la meccatronica.

“Sulla G.U. del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del c.d. “decreto milleproroghe”, che ha introdotto il seguente articolo: Art. 22-ter (Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224). – 1. All’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: “per i dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “per gli undici anni”. Da qui la proroga al 4 gennaio 2024″, si cita nella nota.

Per informazioni si può contattare il servizio di assistenza della Camera di Commercio al n. 800184796