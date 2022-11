CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA LEGALITÀ E SICUREZZA AMBIENTALE

L’AQUILA – E’ stato siglato oggi il Protocollo d’Intesa sulla Legalità e sicurezza ambientale nella sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia nel capoluogo abruzzese.

Il documento, realizzato con l’obiettivo di contrastare gli illeciti ambientali, è stato sottoscritto da Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Daniele Gizzi, presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Gloriano Lanciotti, presidente della Sezione Abruzzo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e Giampiero Costantini, comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Il Protocollo permette l’accesso diretto agli archivi dell’Albo nazionale Gestori Ambientali riservato agli Organi di Controllo e alle Pubbliche Amministrazioni. Il servizio comprende interrogazioni di base ed avanzate, oltre alla possibilità di utilizzare l’applicazione FDA-Smart che permette di verificare le autorizzazioni di veicoli su strada in tempo reale. Senza la necessità di fermare il veicolo, direttamente inquadrando la targa, sarà possibile risalire ai dati dei veicoli, e in particolare conoscere tutte le certificazioni per le quali l’impresa è iscritta all’Albo.

“Il fine ultimo della firma di questo protocollo” spiega il presidente della Sezione Abruzzo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Gloriano Lanciotti “è quello di prevenire i rischi derivanti da potenziali infiltrazioni criminali nel contesto imprenditoriale relativo alla gestione dei rifiuti, nella consapevolezza che la legalità è basilare per il buon funzionamento del mercato, è il principio base della concorrenza. Un mercato trasparente e ben regolato è uno strumento di selezione dei migliori attori economici e di stimolo ad una crescita di qualità”.

“Oltre 518 strutture di organi di controllo hanno stipulato protocolli d’intesa con l’Albo gestori ambientali, un migliaio di utenze abilitate all’utilizzo della banca dati e circa 16.000 accessi alla App FDA” ricorda il presidente dell’Albo Daniele Gizzi “ai quali oggi si aggiunge il Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise. Una importante sinergia per la semplificazione delle attività di controllo, che favorisce le imprese che operano nella legalità, stimolando positivamente l’economia del settore”.

Gli organismi firmatari interverranno con diverse attività all’interno dell’esecuzione dell’accordo siglato.

Il Comitato Nazionale dell’Albo e la Sezione regionale Abruzzo metteranno a disposizione del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, il proprio patrimonio informativo in materia ambientale, attraverso l’accesso alla banca dati dell’Albo, per finalità di contrasto ai fenomeni criminali concedendo n. 5 user di accesso, assumendosene i relativi costi e garantiranno altresì la formazione agli addetti delle istituzioni.

“L’Arma vede in questa iniziativa una buona pratica che favorisce il controllo e riduce la burocrazia” ha spiegato Giampiero Costantini, comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”. “L’Arma ha già testato il protocollo con risultati di grande interesse, e svilupperemo le attività in Abruzzo”.

I funzionari di tutte le amministrazioni coinvolti saranno formati così da garantire reciprocità e fluidità di conoscenza a vantaggio dei rispettivi compiti istituzionali.

“La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia”, ha commentato il presidente della stessa Camera, Antonella Ballone “è sede dell’albo gestore rifiuti, e ha valenza regionale. Lavoriamo a stretto contatto con le forze dell’Ordine, quale garanzia di legalità per il sistema imprenditoriale. Il lavoro dell’Albo è a tutela e supporto delle nostre imprese.