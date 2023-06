CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: TERAMARE, TRA GIULIANOVA E ROSETO TRE GIORNI DEDICATI A BLUE ECONOMY

TERAMO – Tre giorni dedicati al mare e all’economia, alle attività connesse e alla valorizzazione del territorio costiero. “Teramare – La Costa Teramana protagonista della Blue Economy” in programma dal 23 al 25 giugno tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi è l’evento ideato e promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina a Teramo dalla presidente dell’Ente Camerale, Antonella Ballone, con il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis, il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, e Alessio Fiorentino, comandante della Guardia Costiera di Giulianova.

“Teramare è dedicato alla costa teramana, all’Abruzzo e il suo mare, per valorizzare le infrastrutture portuali dell’area, che rappresentano un elemento importante per lo sviluppo sociale ed economico – spiega Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso- non solo per lo spazio costiero locale, ma anche per le possibili connessioni con l’altra sponda dell’Adriatico, per lo sviluppo di tematiche trasversali come la tutela dell’ecosistema marino, l’intermodalità e il turismo integrato. Siamo convinti – prosegue la presidente Ballone – che la costa teramana, con le località balneari distribuite su 45 km di litorale, deve puntare a valorizzare maggiormente i suoi asset storici legati al turismo, che contano oggi su 3 milioni di presenze, attraverso nuovi progetti legati alle filiere, ai porti, alle interconnessioni regionali, nazionali ed internazionali, alla sostenibilità, all’enogastronomia e ai servizi. I nostri porti – conclude la Presidente dell’Ente Camerale – saranno protagonisti, anche grazie all’importante partecipazione della Marina Militare”.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Marina di Militare, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, comuni di Giulianova e Roseto degli Abruzzi ed Ente Porto di Giulianova la manifestazione conta sulla collaborazione di Assonautica Teramo, Flag Costa Blu, UNITE, Istituto Zooprofilattico, BIM, GAL Terreverdi Teramane, GAL Gran Sasso Velino, ARAP, Consorzio Colline Teramane, Consorzio Punto Europa, Automobile Club d’Italia di Teramo.

Elemento centrale dell’iniziativa sarà la presenza delle unità navali Gaeta e Altair della Marina Militare – la prima all’ancora appena fuori dal porto, la seconda ormeggiata nel porto di Giulianova, accompagnate dalle esibizioni della Fanfara dell’Accademia Militare di Livorno e da una serie di attività istituzionali, di approfondimento e di promozione legate alle attività marittime, con stand, esibizioni musicali e di animazione aperti al pubblico con il coinvolgimento di alcune delle più importanti organizzazioni e associazioni culturali del territorio.

“Grazie alla Camera di Commercio per aver scelto di valorizzare i porti provinciali che sono un punto di attrazione per il turismo di tutta la provincia. – ha detto in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale D’Annuntiis – Proprio su questi porti la Regione Abruzzo ha fatto una scelta importante investendo 3 milioni e 800 mila euro su Giulianova, per mettere in sicurezza il molo sud e prolungare il braccio del molo Nord. A settembre inizieranno i lavori. Anche su Roseto abbiamo fatto interventi per completare le opere che rischiavano di rimanere incompiute e individuato risorse per il dragaggio al fine di rispondere alle esigenze della piccola pesca. Quindi – ha concluso D’Annuntiis – un plauso alla Camera di Commercio per questa iniziativa che sarà di sicuro vantaggio per l’intera zona costiera teramana”

Nell’area del Molo Sud del porto di Giulianova saranno allestiti gli stand informativi e promozionali, e l’innovativo palco mobile che ospiterà la cerimonia di benvenuto delle autorità abruzzesi alle due unità navali e alla Marina Militare (venerdì 23, ore 18), nonché le esibizioni dei gruppi musicali e culturali (venerdì 23 e sabato 24, tra le 18,00 e le 22,00).

La Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno sfilerà sabato 24 (ore 9,30) sul lungomare di Giulianova e domenica 25 sul lungomare di Roseto degli Abruzzi (ore 10,30) e all’approdo turistico Portorose (ore 11,30) dove arriverà la passeggiata velica che partirà da Giulianova e che sarà guidata dall’Altair.

Non mancheranno momenti di approfondimento come le due tavole rotonde previste nell’ambito del convegno dal titolo “Il mare, ponte e risorsa per la comunità” (Kursaal di Giulianova sabato 24, ore 10) al quale parteciperanno esperti rappresentanti di enti e istituzioni locali e nazionali.

IL PROGRAMMA

Venerdì 23 giugno

Apertura stand & esposizione auto d’epoca e sportive

Ore 16.00 | Porto di Giulianova

Esibizione della Corale G. Verdi di Teramo

Ore 18.00

Cerimonia di benvenuto delle Navi della Marina Militare

Ore 18.15

Spettacolo serale “Le Fontane Danzanti”

Ore 22.00

Chiusura stand

Ore 23.30

Sabato 24 giugno

Visite alle imbarcazioni Gaeta ed Altair

Ore 09.00 – 12.00 | 15.00-18.00 – Molo sud, Porto di Giulianova

Le visite alle imbarcazioni Gaeta ed Altair saranno possibili a numero limitato e in base alle condizioni meteomarittime e di sicurezza.

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del circolo nautico “V. Migliori” a Giulianova (molo sud) aperta dalle 9 alle 12

Esibizione della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno

Ore 9.30 Giulianova Lido

Convegno “Il mare: ponte e risorsa per la comunità”

Ore 10.00 | Sala convegni Kursaal – lungomare monumentale di Giulianova

Apertura stand

Ore 16.00 | Porto di Giulianova

Concerto del Dipartimento Jazz del Conservatorio “G.Braga” di Teramo

Ore 18.30 sul Palco

Esibizione della Fanfara dell’Accademia navale di Livorno

Ore 19.30 sul Palco

Esibizione del Gruppo Folkloristico I Maccabbarri con rappresentazione del “Laccio d’amore”

Ore 21.30

I Musici in concerto

Ore 22.00

Chiusura stand

Ore 23.30

Domenica 25 giugno

Partenza Veleggiata da Giulianova a Roseto degli Abruzzi

Partenza ore 9.30 | Porto di Giulianova

Esibizione della Fanfara dell’Accademia navale di Livorno

Ore 10.30 | Lungomare di Roseto

Arrivo Veleggiata ed accoglienza Autorità

Ore 11.30 | Porto Turistico “Porto Rose “ – Roseto degli Abruzzi

Il programma del convegno “Il mare, ponte e risorsa per la comunità”

sabato 24 giugno 2023 ore 10,00 | sala convegni Kursaal – Giulianova

Saluti istituzionali

Antonella Ballone, Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia

Jwan Costantini, Sindaco di Giulianova

Camillo D’Angelo, Presidente Provincia di Teramo

Fabrizio Stelo, Prefetto di Teramo

Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Tavola rotonda: Geopolitica e geoeconomia dell’Italia mediterranea. Le reti portuali come opportunità di sviluppo.

Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Abruzzo

Fabrizio Giovannone, Comandante Direzione Marittima di Pescara

Daniele Panebianco, Capitano di Vascello della Marina Militare

Antonio Bufalari, Segretario Generale Assonautica Italiana

Valentino Fabrizio Ferrante, Presidente Ente Porto di Giulianova

Tavola rotonda: Il mare ricchezza da preservare: risorsa strategica per la valorizzazione del turismo e della filiera ittica.

Pietro Giorgio Tiscar, Università degli Studi di Teramo

Carla Giansante, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”

Nino Bertoni, Presidente Flag Costa Blu

Giuseppe Savini, Presidente Arap-Azienda Regionale Attività Produttive

Daniele D’Amario, Assessore Attività Produttive e Turismo della Regione Abruzzo

Antonella Ballone, Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia

LE NAVI

La nave Gaeta, tra missioni di pace e tutela dell’ambiente marino

Nave Gaeta è la prima di otto unità Cacciamine della classe Lerici 2^ serie, varata a luglio del 1990 e consegnata alla Marina Militare nel luglio del 1992 che ha individuato in La Spezia l’abituale porto di assegnazione. Nonostante sia progettata per la localizzazione e la disattivazione/distruzione di mine navali, per le sue caratteristiche è utilizzata per esplorare le profondità marine per ricercare e investigare relitti di navi o aeromobili, reperti di interesse storico, per scopi legati alla preservazione dell’ecosistema marino con finalità scientifiche e antinquinamento. Inoltre, disponendo di camera iperbarica multiposto elitrasportabile e di personale sanitario specializzato in fisiopatologia subacquea, la nave Gaeta può essere impiegata in supporto di operazioni di subacquei operanti anche a quote profonde ed è regolarmente impegnata nella protezione degli interessi della nazione come il controllo delle frontiere marittime, la salvaguardia e il soccorso delle vite umane in mare.

Altair, il simbolo della legalità che forma e informa sulle attività in mare

La barca a vela Altair, un Bavaria 36 di 11 metri, assegnata alla sezione velica di Ancona è nella disponibilità della Marina Militare dal giugno 2016. La storia di Altair la rende un simbolo della legalità, sul solco della tradizione duale della Marina, sempre pronta a sostenere con i propri uomini e mezzi le attività a sfondo sociale e umanitario. La barca, infatti, era approdata a Roccella Jonica (RC) dopo essere stata svuotata al suo interno e utilizzata per trasportare 52 migranti. Dopo il sequestro è passata alla Marina che, con il supporto dell’associazione “Sail for Children”, l’ha riportata a nuovo e armata con un proprio equipaggio. Grazie a questa collaborazione sono stati avviati progetti che hanno coinvolto centinaia di studenti insieme ad associazioni di volontariato per assistere persone con disabilità e che vivono disagi sociali ed è utilizzata sia per promuovere la corretta conoscenza del mare, dei suoi luoghi e della biodiversità, sia come nave da addestramento.