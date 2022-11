CAMERA: DEPUTATE MAMME POTRANNO ALLATTARE BIMBI IN AULA

ROMA – Buone notizie per le onorevoli neomamme: alla Camera le deputate potranno allattare in Aula i loro bimbi, continuando a partecipare ai lavori parlamentari, fino a quando i bebè non avranno compiuto un anno di età.

L’innovativa decisione arriva dalla Giunta per il Regolamento di Montecitorio, e consente alle deputate di fare ciò che nel Parlamento europeo è possibile già da anni: in tanti ricordano le immagini di Licia Ronzulli, oggi capogruppo al Senato di Forza Italia, ritratta nel 2010 mentre allattava il proprio bimbo nell’Emiciclo di Strasburgo.

Il parere approvato dalla Giunta del Regolamento presieduta da Lorenzo Fontana, viene spiegato da un componente della Giunta, fa seguito all’ordine del giorno di Gilda Sportiello (M5S) “sulle modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori parlamentari” al bilancio interno di Montecitorio.

In particolare, la disposizione varata oggi deroga all’articolo del Regolamento interno di Montecitorio in base al quale “nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell’Aula dove siedono i suoi membri”.

Consente, dunque, alla deputata che lo chieda di fare ingresso in Aula durante le sedute con il proprio figlio, entro il primo anno di età del bebè, per consentirle l’allattamento senza dover per questo interrompere la propria partecipazione alla seduta. A tal scopo, in Aula potranno essere usate apposite postazioni collocate nell’ultima fila superiore dell’Emiciclo, oppure in una tribuna riservata dell’Aula.

Alla Camera nel 2006 venne allestita, vicino alla tribuna stampa, una saletta per l’allattamento delle deputate neomamme: la chiese ed ottenne dall’allora presidente della Camera, Fausto Bertinotti, Donatella Poretti. In seguito, con l’approdo in Parlamento di tante giovani deputate elette nel M5S, vennero allestiti altri spazi per l’allattamento vicino all’Aula ed anche una nursery: ma in ogni caso fino ad ora nell’Emiciclo i neonati non potevano proprio entrare. Ora quel divieto cadrà.