CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D’ITALIA, GIANNI FRATTALE NUOVO VICEPRESIDENTE

L’AQUILA – L’imprenditore aquilano Gianni Frattale è il vice presidente della nuova Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, nata dopo un sofferto processo di fusione tra gli enti camerali dell’Aquila e di Teramo. Lo ha nominato la Giunta del nuovo sodalizio guidato dalla imprenditrice teramana Antonella Ballone.

L’ex presidente dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila ha vinto una accesa battaglia con l’altro pretendente aquilano, Agostino Del Re, direttore della Cna della provincia dell’Aquila, eletto in rappresentanza degli artigiani, che è stato vicepresidente dell’ente aquilano dal 2011 al 2016. Secondo quanto si è appreso, la votazione a favore di Frattale, già presidente dell’Albo gestori della Camera di commercio aquilana, è stata di 4 a 2: non è stato quindi trovato un accordo evitando di spaccare il nuovo esecutivo già alla prima riunione.

Il neo vicepresidente, che nelle settimane scorse aveva vinto un altro duro ballottaggio, senza esclusione di colpi, per l’ingresso in Giunta con un altro ex presidente dell’Ance, il costruttore Ettore Barattelli, ha potuto contare, almeno secondo i rumors, sull’amicizia di vecchia data con lo storico ex presidente della Camera di commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli: quest’ultimo, in sella per circa un decennio, negli ultimi anni del suo mandato è stato contestato dalle associazioni di categoria, in quanto accusato di accentramento del potere e di scelte non condivise dal territorio.

A votare per la vicepresidenza sono stati oltre a Ballone, Frattale e Del Re, Gianmarco Giovannelli, Daniele Erasmi e Roberto Battaglia. Nella nuova giunta camerale la rappresentanza aquilana è di 2 persone, quella teramana di 4.

