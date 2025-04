CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO: DAL 16 APRILE LE CANDIDATURE PER I PREMI FEDELTA’ E PROGRESSO

TERAMO – La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha indetto per l’anno 2025 la nuova edizione del concorso che premia la “Fedeltà al Lavoro e il Progresso Economico” con annessa la “Sezione Speciale per le Imprese Antiche”. Il concorso è finalizzato all’assegnazione di 100 medaglie e relativi diplomi di benemerenza a lavoratori e imprese delle province dell’Aquila e di Teramo, in possesso dei requisiti previsti per ogni categoria di appartenenza, come indicato nel bando di concorso. Oltre alle tradizionali categorie, è previsto quest’anno il Premio “Impresa socialmente impegnata”: un riconoscimento all’impegno aziendale per la responsabilità sociale, con attenzione a progetti realizzati nel 2024 relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e alle politiche assunzionali per l’inclusione di lavoratori con disabilità.

Le altre categorie ammesse al concorso sono: Lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di servizio ininterrotto presso la stessa impresa. Imprese individuali, familiari, società di persone e cooperative, società di capitali con almeno 25 anni di attività ininterrotta se gestite dal fondatore, o 30 anni se gestite dagli eredi. Imprese che hanno realizzato notevoli progressi tecnico-produttivistici che hanno contribuito al progresso economico e sociale con innovazioni significative. Titolari di brevetti per invenzioni di particolare valore economico e sociale, inventori che hanno conseguito un brevetto industriale di valore nell’ultimo quinquennio.

Premi speciali: riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, arte, sport, scienza, tecnica e umanitario. La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, inoltre, intende premiare con la Sezione Speciale “Imprese Antiche” le aziende aquilane e teramane che hanno svolto ininterrottamente la loro attività economica per almeno 50 anni.

Per ulteriori dettagli sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito web della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia: www.cameragransasso.camcom.it o recarsi presso le sedi della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia: L’Aquila: Via degli Opifici, 1 Nucleo Industriale di Bazzano Teramo: Via Savini, 48/50 Avezzano: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 34 Sulmona: Via G. Pansa ex Caserma Pace presso Comune di Sulmona.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a mano a partire da giovedì 17 aprile fino al 30 maggio 2025 presso le sedi indicate oppure inviate tramite posta elettronica certificata alla PEC: cciaa@cameragransasso.legalmail.it, o spedite tramite raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio, Via degli Opifici n. 1, Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 – L’Aquila.