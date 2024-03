CAMERA GRAN SASSO: NASCE COMITATO PER IMPRESA FEMMINILE

TERAMO – In occasione della ricorrenza della giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, nella sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, in via Savini a Teramo, alle ore 10 la cerimonia pubblica di insediamento del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile dell’ente camerale.

L’organismo è composto dalla presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone e dalle consigliere camerali Vanessa Ciunci, Annalisa Del Cane, Domenica Giancarli, Franca Labrecciosa, Mara Quaianni, oltre alle rappresentanti femminili designate dalle associazioni di categoria: Fiorella Bafile, Roberta Palmerini e Silvia Scarpantonii.

Il ruolo del Comitato è di contribuire a diffondere e valorizzare la cultura imprenditoriale femminile, promuovendone anche una più consapevole partecipazione allo sviluppo economico locale.

Oltre ai vertici camerali, saranno presenti il sindaco di Teramo e presidente ANCI Abruzzo, Gianguido D’Alberto, l’assessore comunale alle Pari opportunità, Alessandra Ferri, il presidente della Commissione provinciale per le Pari opportunità di Teramo, Amelide Francia, e Maria Valeria Pennisi, referente Dintec per la certificazione della parità di genere.