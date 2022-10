CAMERA: LORENZO FONTANA IN POLE PER PRESIDENZA

ROMA – Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e più volte ministro, sarebbe in pole position per la presidenza della Camera.

Lo apprende l’Ansa da diverse fonti parlamentari.

Intanto è in corso in Aula il terzo scrutinio per l’elezione del presidente di Montecitorio.

La maggioranza richiesta è dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche, quindi 267 voti. Anche questa votazione, l’ultima della giornata, alla luce del quorum richiesto e dei numeri della maggioranza di centrodestra (237 deputati), si presume non avrà come esito finale l’elezione del

successore di Fico.