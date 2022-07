ROMA – Malore in Aula alla Camera per il deputato del pd, Roberto Morassut.

Mentre era in corso un infuocato dibattito sulla norma riguardante i migranti inserita nel dl Semplificazioni, Morassut si è portato le mani al viso. La capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, si è accorta di quello che stava accadendo e ha interrotto l’intervento. Il presidente dell’Aula ha interrotto la seduta per consentire ai sanitari di accompagnare il deputato in infermeria.