“CAMERATA MUSICALE SULMONESE”: AL VIA PRIMO CONCERTO DELLA 71ESIMA STAGIONE CON “KYIV VIRTUOSI”

SULMONA – Un’orchestra d’archi ucraina, con un organico di 20 elementi, “Kyiv Virtuosi”, diretta dal maestro Dmitry Yablonsky e al pianoforte il solista Behzod Abduraimov, propongono un programma accattivante con musiche di Vivaldi (Concerto per quattro violini in si minore Rv 580, 10), Mozart (Divertimento in si bemolle maggiore KV 137) e Alexey Shor (Concerto per pianoforte e orchestra n.1, re minore).

Con un concerto straordinario, fuori programma e a ingresso libero, ha inizio la 71esima stagione della “Camerata musicale sulmonese” al teatro comunale “M. Caniglia” mercoledì 11 ottobre ore 17.30.

Behzod Abduraimov nato in Uzbekistan nel 1990, bambino prodigio inizia a suonare a soli 5 anni. Pianista di fama internazionale, si esibisce con orchestre rinomate in tutto il mondo come la Philharmonia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, San Francisco Symphony, Cleveland Orchestra, Orchestre de Paris e Concertgebouworkest e con direttori come Valery Gergiev, Lorenzo Viotti, James Gaffigan, Jakub Hrůša, Santtu-Matias Rouvali e Gustavo Dudamel. In recital è apparso diverse volte allo Stern Auditorium della Carnegie Hall, alla Queen Elizabeth Hall di Londra e al Concertgebouw di Amsterdam, ed è stato recentemente presentato dalla Chicago Symphony, dalla Kölner Philharmonie e dal Festspielhaus Baden-Baden.

“Tecnica prodigiosa e un talento rapsodico”, scrive di lui il New York Times. La Kyiv Virtuosi Orchestra, nata dal Kyiv Soloists ensemble con il violoncellista e direttore d’orchestra Dmitry Yablonsky, considerati tra i migliori musicisti da camera e solisti professionisti della loro generazione, si sono esibiti in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, Giappone, Sud America.

Oltre alla sua intensa attività come orchestra da camera, Kyiv Virtuosi è anche un’orchestra sinfonica molto richiesta per progetti speciali. Dmitry Yablonksy nato a Mosca, figlio di musicisti, inizia a suonare il violoncello a 5 anni. Violoncellista e direttore d’orchestra nominato ai Grammy Dmitry Yablonksy suona regolarmente con artisti importanti come Boris Berezovsky, Vadim Repin, Shlomo Mintz, Itamar Golan, Yuri Bashmet, e ha collaborato con artisti come Monserrat Caballé, Roberto Alagna, Olga Borodina.

Ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo, come la Carnegie Hall, La Scala, la Sala Grande di Mosca, la Sala Filarmonica di San Pietroburgo, la Sala Nazionale di Taiwan, il Teatre Mogador, la Cité de la Musique, il Louvre. La sua carriera come direttore d’orchestra inizia a 26 anni in Italia a Camerino, da allora collabora con orchestre prestigiose come Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonica di Mosca, Novoya Rossiya, Orchestra Sinfonica di Israele, Orchestra Sinfonica di Gerusalemme, Orchestra Nazionale Belga, Orchestra di Anversa, Orchestra dei Paesi Bassi del Nord, Orchestra di Maastricht, Orchestra di Stato Russa, Orchestre National d’Ile de France, Orchestra Nazionale di Taiwan, Holland Symphonia, Ofunam (Messico) e anche varie Orchestre italiane. E’ Accademico Onorario presso l’Accademia Indipendente delle Arti Liberali dell’Accademia Russa delle Scienze.

Ha trascritto e curato opere per violoncello, pubblicate da International Music Company e Dover Publications. La Naxos Records ha pubblicato la sua registrazione dei 40 studi di Popper per violoncello nel 2008, con grandi consensi dalla critica. È direttore artistico del Gabala Festival in Azerbaigian. Direttore musicale dei Kyiv Virtuosi è anche direttore laureato della Jerusalem Symphony Orchestra. Dal 2016 insegna alla Scuola di Musica Buchmann-Mehta dell’Università di Tel Aviv ed è stato nominato responsabile delle relazioni internazionali della stessa Università. Dmitry suona due violoncelli: un Joseph Filius Andrea Guarneri e un Matteo Gofriller.

E’ prevista l’intera registrazione del concerto al Teatro Caniglia di Sulmona. Programma Antonio Vivaldi Concerto per quattro violini in si minore RV 580, 10 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento in si bemolle maggiore KV 137 Alexey Shor Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, re minore.

Prossimo appuntamento: domenica 15 ottobre ore 17.30 al teatro M. Caniglia di Sulmona, con l’orchestra sinfonica del Friuli Venezia, Giulia Gabriela Strata al pianoforte, Paolo Paroni direttore.