CAMERIERE FERITO A GIULIANOVA: RITROVATO IL COLTELLO, DOMANI INTERROGATORI DEI DUE INDAGATI

GIULIANOVA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova (Teramo), che ieri hanno arrestato due giovani (di anni 21 e 23) per tentato omicidio in danno di un cameriere di un locale pubblico giuliese, nel prosieguo delle investigazioni, hanno rinvenuto l’arma che i predetti hanno utilizzato per compiere l’aggressione del malcapitato lavoratore la notte del 19 agosto.

L’arma, un grosso coltello da cucina, è stata infatti rinvenuta, su indicazione degli stessi indagati, in un folto cespuglio del Parco Franchi di Giulianova. Il coltello è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’interrogatorio di garanzia dei due giovani è stato fissato, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo, per le ore 11 di domani 1° settembre.