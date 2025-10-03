CAMION BLOCCATO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ALL’AQUILA: CAOS RISOLTO DALLA POLIZIA LOCALE

L’AQUILA – In un tratto di Via Duca degli Abruzzi un camion è rimasto incastrato in una delle vie di “uscita” che confluiscono su Via XX Settembre con mezza città bloccata. Per tentare di risolvere “l’impiccio” sono dovute intervenire diverse pattuglie della Polizia Locale dell’Aquila.
Protestano gli abitanti della zona San Domenico, Fontesecco, Via Barete, “siamo oramai da mesi chiusi letteralmente da strade interrotte con una sola via di accesso”.
“Praticamente in caso di un emergenza sanitaria, incendio o qualsiasi altra emergenza non c’è passaggio agevole, questa storia va avanti da mesi e andrà avanti per anni, non sappiamo a chi rivolgerci”. Notevoli problemi anche per vuole arrivare alla sede della Corte dei Conti.
- CAMION BLOCCATO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ALL’AQUILA: CAOS RISOLTO DALLA POLIZIA LOCALEL'AQUILA - In un tratto di Via Duca degli Abruzzi un camion è rimasto incastrato in una delle vie di "uscita" che confluiscono su Via XX Settembre co...