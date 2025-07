CAMION SFONDA GUARDRAIL E FINISCE NELLA SCARPATA: TRAGEDIA SFIORATA A PIZZOLI

L’AQUILA – Tragedia sfiorata ieri sulla superstrada fra Pizzoli (L’Aquila) e Amatrice dove un grosso camion (del peso di circa 200 quintali, a pieno carico circa 500) è uscito dalla corsia scavalcando il guardrail e finendo in una scarpata dopo aver invaso la corsia di marcia opposta.

Illeso, fortunatamente, il conducente e, inoltre, in quel momento lungo la strada non passavano auto, altrimenti le conseguenze sarebbero certo state ben peggiori.

Da accertare se sia trattato di un guasto o se il conducente abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, i Vigili del Fuoco, personale dell’Anas ed alcuni volontari che hanno posizionato due grosse ruspe poste al di sotto della scarpata in modo che la situazione iniziale non peggiorasse con l’inclinamento del mezzo.

Per spostare il grosso camion, metterlo in sicurezza e trasportarlo in deposito ci sono voluti diversi mezzi particolari in dotazione all’autodemolizione San Vittorino e diverse ore di lavoro molto laborioso. La strada è stata momentaneamente chiusa e poi è stato aperto un percorso alternativo.