CAMION URTA UN CESTELLO: DUE OPERAI FERITI A CEPAGATTI, ORA SONO RICOVERATI A PESCARA

CEPAGATTI – Ancora incidenti sul lavoro in Abruzzo dopo quello mortale a Vittorito (L’Aquila dell’altro giorno. Due operai, secodo quanto riporta l’Ansa, sono rimasti feriti nella mattinata di oggi a Villanova di Cepagatti nel pescarese. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due operai mentre stavano lavorando sotto un ponte su un cestello, sono stati urtati da un camion e sono caduti a terra da una altezza di alcuni metri.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze da Chieti e Pescara che hanno stabilizzato i due lavoratori. A causa delle lesioni riportate entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Pescara.