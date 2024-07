PESCARA – Un camionista di 44 anni di Pescara è morto in un incidente stradale sulla A1, tra Fiorenzuola e Fidenza in Emilia Romagna. L’automezzo che trasportava bobine di metallo è finito in una scarpata. Sul posto il 118 di Fiorenzuola, un’ambulanza della pubblica assistenza, vigili del fuoco e agenti del traffico. Vani i soccorsi per rianimare l’uomo che è deceduto sul colpo. Sarà aperta una inchiesta sulla dinamica della tragedia.